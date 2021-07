Zeeuwse Adrienne is verslaafd aan Australische examens

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Het eerste examen wat ze met succes afrondde is het begeleiden van zware en grote transporten over de weg. Iets dat ze regelmatig moet doen in haar eigen omgeving. Maar voor haar examen moest ze een zwaar transport begeleiden op de rondweg van Perth, een stad met twee miljoen inwoners. "Bij ons thuis is er maar een hoofdweg en wonen op het drukste punt vijf mensen en een paardenkop", zegt ze lachend.

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Maar het meest blij is ze met het behalen van haar bevoegdheid om in grote vrachtwagencombinaties te mogen rijden. Met dit zogenaamde 'road train' rijbewijs mag ze vrachtwagens besturen met maximaal vier aanhangers. En dat is best praktisch. "Wij moeten honderd kilometer rijden om water te halen", legt ze uit. "Nu kon ik met een aanhanger 25.000 liter vervoeren. Dat wordt nu 50.000 liter. Dus dat maakt wel een verschil."

Ze vertelde erover in Zeeland komt thuis:

Adrienne over haar twee examens deze week