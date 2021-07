De perfecte panna maken? Deze kinderen kregen les van de pannakoning!

De lessen zijn onderdeel van het project Skills4life dat als doel heeft om kinderen meer te laten sporten en bewegen. Easy Man legt uit dat dit vooral in armere wijken van belang is: "In die wijken is er weinig aanbod aan beweging voor kinderen. Het is belangrijk dat ze op elke mogelijke manier bewegen. Dat doen we vandaag met sport en wat entertainment."

Easy Man laat zijn skills zien en geeft ook de leerlingen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen. Ze hoeven niet alleen panna's te maken, ook andere bewegingsvormen zijn goed: "Ik zag net een meisje dat een spagaat kon doen, er wordt gedanst en er mag ook gewoon gevoetbald worden", vertelt Easy Man.

Deze kinderen kregen vandaag pannales (foto: Omroep Zeeland)

Voor de leerlingen is het een geslaagd project: "We waren wel een beetje zenuwachtig voordat Easy Man kwam. Toen hij aankwam, hebben we gegild. Hij is heel aardig en ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn", vertelt Randy.

Handtekening van een BN'er

Ook Aysima is enthousiast: "Het is echt super leuk dat Easy Man bij ons op school is. Ik vond het wel spannend want dit is de eerste keer dat ik een BN'er zie. Z'n trucjes zijn heel vet, de beste trucjes die ik ooit heb gezien. Ik heb net een handtekening gekregen, die ga ik inlijsten!"