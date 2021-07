Belgen komen hun zeventiende eeuwse oorlogsschip hier testen

Franse historie op de Grevelingen (foto: Omroep Zeeland)

De Eenhoorn zoals de replica heet, is vijftien meter lang, heeft acht zeilen en telt twee rijen kanonnen waarvan er een aantal met losse flodders kunnen schieten. Het schip is gebouwd door een maatschappelijke organisatie uit Brussel die zich inzet voor kansarme jongeren en psychiatrische patiënten.

"In Brussel hebben we weinig vaarmogelijkheden," vertelt voorzitter Nicolas Joschko van de Brusselse instelling Atelier Maritiem. "We willen de stabiliteit testen wanneer we onder zeil varen. De Grevelingen kennen we goed en dit is natuurlijk een prachtige omgeving", zegt Joschko die erg tevreden is over het verloop van de testvaarten.

De eenhoorn op de voorsteven van het schip (foto: Omroep Zeeland)

De originele mini-oorlogsbodem werd gebouwd in 1669 in opdracht van de Franse minister Colbert. Hij probeerde Lodewijk de Veertiende zo te verleiden om te investeren in een oorlogsvloot. "Colbert wilde een economisch imperium opbouwen met kolonies en daarvoor heb je een marine nodig."

De opzet van Colbert slaagde. Lodewijk de Veertiende stelde kredieten beschikbaar waarmee de minister een vloot opbouwde, die de Fransen in staat stelde om de Hollandse hegemonie over de wereldzeeën over te nemen.

Begeleiders en cliënten van Atelier Maritiem varen over enkele dagen terug naar België waar de Eenhoorn te bewonderen zal zijn tijdens een cultureel evenement in Oostende.