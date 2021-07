De invloed van Walcheren op de wereldkaart: MYS Flissingsky, Koukerken Baij en Arnmuyer Droochte

De Heemkundige Kring Walcheren heeft een boek over Zeeuwse plaatsen over de wereld uitgebracht (foto: Omroep Zeeland)

"Er werden mij steeds vaker foto's toegestuurd van mensen die bij een Walcherse plaatsnaambord in het buitenland stonden", legt Peter Blom van de HKW uit in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Dan kreeg ik bijvoorbeeld een foto van iemand bij het bord Veere in Estland." Blom bewaarde die verhalen en stopte ze in een mapje en in 2012 bleek dat mapje vol.

Om de verhalen aan een groter publiek te vertellen begon Blom een rubriek waar werd verwezen naar een plek op Walcheren ergens in den vreemde. Uiteindelijk stopte die rubriek. "Maar omdat de vereniging in het coronajaar vijftig jaar bestond, wilden we iets doen voor onze leden", zegt Tiny Polderman, die ook meewerkte aan het boek. Walcheren op de wereldkaart werd uiteindelijk geschreven door Jan Zwemer.

Middelburg en Vlissingen spannen de kroon

Opvallend is het aantal keer dat Middelburg en Vlissingen of een verbastering van de plaatsnamen voorbij komt op het wereldtoneel. "Plaatsen die Middelburg heten liggen vaak in het midden van een gebied of land, maar dat heeft helemaal niks met het Zeeuwse Middelburg te maken", vertelt Polderman.

Maar er zijn ook uitzonderingen. Net over de grens bij Aardenburg ligt het Belgische Middelburg en dat is wel degelijk vernoemd naar de provinciehoofstad. "Ik denk dat er best wel eens mensen verkeerd zijn gereden als ze Middelburg in de navigatie hadden gezet", lacht Blom.

Tiny Polderman en Peter Blom met in hun handen het boek en de wereldkaart (foto: Omroep Zeeland)

Als je Vlissingen of Flushing tegenkomt kan je er wel vrij zeker van zijn dat het iets met de kuststad te maken heeft. "Zo is er in het meest noordelijke puntje van Europa een Kaap Vlissingen, dat nog altijd door de Russen MYS Flissingsky wordt genoemd", weet Blom.

Plekken van buiten Walcheren komen amper voor op de wereldkaart. "Ik weet dat er op Nova Zembla ook nog een Kaap Breskens is", zegt Blom. "Maar een Zierikzee of Goes ben ik nog nooit tegengekomen. Walcheren was in de 17e en 18e eeuw toch gewoon het belangrijkste eiland."

Slavernijverleden

Veel van de namen komen voort uit de tijd dat Walchenaren de wereldzeeën bevoeren. En hoe leuk het ook klinkt dat er een Domburg of Vlissingen in Guyana is, daar zit niet altijd een mooi verhaal achter. "Veel van deze plaatsnamen zijn gegeven aan plantages waar slaven hebben gewerkt. Dat is natuurlijk een zwarte bladzijde in onze geschiedenis", zegt Blom. "Het is wel goed om je daar bewust van te zijn."

Het boek Walcheren op de wereldkaart is niet te koop. Het is alleen geschreven voor de (nieuwe) leden van de HKW.

Luister hier de Zeeuwse Kamer over het boek Walcheren op de wereldkaart terug