Wordt Zeeland nou verdeeld door eeuwenoude friet- patatoorlog?

Zierikzee is team friet. (foto: Omroep Zeeland)

De eerste steekproef is bij frituur De Dam in het centrum Zierikzee. Daar zou men zowel friet als patat zeggen, maar volgens de eigenaar is dit toch echt frietland. "Mijn vrouw komt uit Rotterdam en die zegt patat, maar mensen uit Zierikzee bestellen hier allemaal friet. Patat hoor je bijna nooit."

Ook een klant uit Zierikzee heeft zojuist friet besteld. Samen met zijn twee zoontjes komen ze tot de conclusie dat het friet is. "Wij zeggen dat altijd. We wonen hier tijdelijk op een boot, maar ook thuis in Brouwershaven zeggen we friet."

Verse Friten

Volgens de kaart behoort ook het centraal gelegen Brouwershaven tot patatland, dus trekken we westwaarts voor verder onderzoek. Bij Serooskerke, in de buurt van natuurgebied Plan Tureluur staat cafetaria Fritureluur. Bij aakomst geeft het welkomstbord al aan in welk kamp ze zitten: 'Verse Friten'.

En ook in Serooskerke; team friet! (foto: Omroep Zeeland)

Dat wordt in de keet bevestigd door de drie werknemers, die niets moeten hebben van patat. "Wanneer je iemand hoort die patat zegt, dan weet je dat die niet van het eiland komt."

Herschrijven geschiedenisboeken

De Nederlandse patat-frietkaart, zoals die vaak in media wordt gebruikt, klopt dus niet. De grens ligt volgens ondervraagde mensen in het Grevelingen. De patat- of frietdiscussie mag Nederland dan wel in tweeën verdelen, maar Zeeland dus niet.

Waar ligt nou de grens van friet of patat?