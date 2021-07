Toch vaak, ondanks gevaar, roestvrij staal in zwembaden

Bart van den Heuvel (Omnium) bij haspel waar geen rvs bij wordt gebruikt (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet bekend of ook Zeeuwse zwembaden nog altijd het gevaarlijke roestvrij staal (rvs) gebruiken. Volgens Van den Heuvel wordt zijn bad jaarlijks geïnspecteerd en voldoet het aan alle eisen. "Het is niet dat wanneer het goed is, het altijd goed is. Je moet blijven opletten."

Aantasten door chloor

Het gevaar van rvs is dat het broos wordt zonder dat je het ziet, omdat het niet gaat roesten. Chloor tast het roestvrij staal aan, waardoor iets kan afbreken en op een bezoeker kan vallen.

Dat gebeurde bij een ongeluk in 2011 in Tilburg. Een baby kwam om het leven doordat een speaker die was bevestigd met een rvs-ophangsysteem, naar beneden kwam. Sindsdien gelden er regels in zwembaden waardoor rvs niet meer gebruikt mag worden.

Geen rvs

Volgens Van den Heuvel zijn de inspecties prima, maar weten zwembaden vaak niet eens dat er rvs is gebruikt. "Wanneer iemand nieuwe brandhaspels komt ophangen, dan moet je expliciet tegen een onderhoudsmonteur zeggen geen rvs te gebruiken. Vaak denkt zo iemand, 'het is in de buurt van water, dus zal ik maar rvs gebruiken'. Maar dat moet juist niet."

Van den Heuvel denkt dat extra toezicht, door bijvoorbeeld een gemeente, kan helpen. "Laat ze in gesprek gaan met zwembaden en de vraag stellen, hoe zij het hebben geregeld. Een extra vinger aan de pols is juist goed."