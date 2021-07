'Supermarkt weg uit centrum Yerseke? Dan komt het dorp in verzet!'

De AH-supermarkt aan de Oude Torenstraat in Yerseke zou plaats moeten maken voor woningbouw, blijkt uit de concept-gebiedsvisie. (foto: Google StreetView)

De raad van de gemeente Reimerswaal kreeg vanavond de toekomstplannen voor Yerseke gepresenteerd, met de vernieuwde Gebiedsvisie. Een heikel punt blijkt de herinrichting van het centrum met een verplaatsing van de AH-supermarkt naar de Molenpolder. Protesten klinken vanuit de fracties van Leefbaar Reimerswaal, ChristenUnie, CDA en VVD.

Nadelige gevolgen

CDA-voorman Olaf Buteijn vraagt zich af waarom de AH zo nodig weg moet uit de dorpskern. "Tien jaar geleden speelde de discussie ook al en toen mocht de supermarkt niet verhuizen, omdat dit nadelige gevolgen zou hebben voor de omliggende winkels. Wat is er sindsdien veranderd?", vraagt hij zich af.

Leegloop

Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) ziet de verhuizing evenmin zitten en verwijst naar situaties in Goes en Vlissingen, waar volgens hem de winkelgebieden zijn leeggelopen nadat supermarkten zijn verdwenen. "Winkels verdwijnen overal uit binnensteden, dat zie je in heel Nederland", werpt wethouder Maarten Both tegen.

Extern onderzoek

Both hecht vooral waarde aan een onderzoek dat het college door een extern bureau heeft laten uitvoeren en juist adviseert de supermarkt uit het centrum van Yerseke te halen. Er zou ruimte moeten komen voor woningen, bedoeld voor onder andere senioren. Voor het kerngebied zou een eenvoudig servicepunt voldoende zijn om de omwonenden van de dagelijkse levensbehoeften te voorzien. "Welke supermarkt zit er nu te wachten om daar een winkel voor een brood en een pot pindakaas te openen", merkt Weststrate schamper op.

Meningen gevormd

De politieke besluitvorming moet nog volgen, maar, zo merkt Buteijn op: nu worden wel de meningen gevormd. Ida Sinke (VVD) sluit zich aan bij de vrees van ChristenUnie en wil het niet laten aankomen op protesten. Ze denkt dat juist een extra supermarkt nodig is voor het ruim zesduizend inwoners tellende dorp, en dan met name een discount super.

Ontsluiting bedrijventerreinen

De supermarkt is overigens niet het enige discussiepunt in de gebiedsvisie: ook de parkeervoorzieningen, de herinrichting van het gebied rond het Kerkplein en de Dreef en de ontsluiting van bedrijventerreinen Burenpolder en Olzendepolder zijn hete hangijzers. Dat bleek twee weken geleden nog bij de -vergeefse- plannen van het college om een voorkeursrecht te vestigen op een de camping in de Burenpolder. "Nog nooit is een gebiedsvisie zó besproken nog voor deze is gepresenteerd", moet de wethouder constateren.