Belastingdienst keert na zeven jaar terug naar Terneuzen

De gemeente Terneuzen krijgt weer een inpandig belastingkantoor voor inwoners (foto: Marcel Oele uit Terneuzen)

Het punt komt op het werkplein in het stadhuis van Terneuzen. Daar zit onder andere het loket voor schuldhulpverlening. Op 21 juli zal het belastingpunt feestelijk worden geopend door directeur-generaal Peter Smink van de belastingdienst en burgemeester Erik van Merrienboer. Of en hoeveel nieuwe banen het gaat opleveren is nog onduidelijk.

Eerdere sluiting

In juni 2014 sloot het belastingkantoor in Terneuzen als gevolg van een reorganisatie. Destijds moest de dienst 400 miljoen euro bezuinigen. Een deel van het personeel werd toen overgeheveld naar het centrale belastingkantoor in Middelburg. In totaal worden er landelijk tien van deze steunpunten geopend, waarvan Terneuzen de eerste is.