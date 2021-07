Steeds meer zorgpersoneel in Zeeland: zorg is de snelst groeiende sector in onze provincie

Steeds meer zorgpersoneel in Zeeland (foto: OZ)

Dat blijkt uit het overzicht dat het CBS van de beroepsbevolking in ons land maakte. Sinds 2015 telt het CBS de beroepsbevolking aan de hand van een indeling die ook internationaal wordt gebruikt. Zie onderstaande grafiek met de percentages van Nederland en Zeeland.

Alle bouwvakkers, montagepersoneel, programmeurs en productiemedewerkers vind je onder Technisch & ICT. Die is in Zeeland weliswaar met afgerond duizend banen ook gegroeid, maar niet zo snel, van 18,4 naar naar 19,1 procent aandeel.

Zorg groet het hardst

De zorgsector groeit het hardst. In 2015 werkten afgerond 25.000 Zeeuwen in die sector en dat nam in 2020 toe naar 30.000.

Op de tweede plaats in Zeeland komen op dit moment nog steeds alle mensen die in 'bedrijfseconomische' beroepen werken. Dat is een verzamelnaam voor administratief personeel, maar ook voor beroepen als secretaresse en receptioniste. In 2020 waren daarin 32.000 Zeeuwen werkzaam, duizend meer dan in 2015.

Een lichte afname geven de commerciële beroepen te zien: van 20.000 naar 19.000.