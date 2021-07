Rond dit buurtschap speelt van alles, maar de inwoners voelen zich vergeten

De buurtschap, met een stuk of dertig inwoners, ligt in een uitstulping van Oost-Zeeuws-Vlaanderen, pal achter de Westerscheldedijk, tussen Knuitershoek en Perkpolder. Het is een geliefde route voor fietsers, toerclubs en rondtoerende automobilisten en motoren. Maar het is ook een hoek die de meesten overslaan, als ze er niet hoeven te zijn. Dat willen bewoners Ronès Wielinga, Sophie Noens, Ans en Wilbert Burgers, Monique Aerssens en Jan Hamelink graag zo houden. Ze willen rust, want voor die rust zijn ze in Kreverhille gaan wonen.

Kreverhille moet een stiltegebied blijven, geen toeristische trekpleister." inwoners Kreverhille

Die rust is in gevaar, vinden de inwoners. Dat begon met de bouw van de radartoren, onderdeel van de Schelderadarketen, in 2018. Opeens reden de vrachtwagens de dijk op. Door procedurefouten in de vergunningaanvraag was Kreverhille onwetend van de plannen voor het vijftig meter hoge bouwwerk voor hun deur. De trap aan de buitenzijde van de toren, zodat voorbijgangers naar alle windrichtingen een geweldig uitzicht hebben, kon ze ook niet bekoren.

Een rechtszaak over de omgevingsvergunning voor de radartoren pakte dit voorjaar in het voordeel van de inwoners uit. Volgens omwonende Jan Hamelink moet de procedure bij de gemeente Hulst opnieuw, maar een reactie van de gemeente blijft tot nu toe uit.

Anderhalve man en een paardenkop

Ook de invulling van de westelijke Perkpolder, ofwel Waterzande, zorgt voor ongerustheid bij de omwonenden. Zij vrezen de gevolgen die de bouw van appartementen, woningen, een hotel en horeca zullen hebben, zoals toenemende verkeersdrukte, verwachte licht- en horizonvervuiling en geluidsoverlast.

'In goed overleg, zoals ons recht is'

Kopzorgen zijn er ook over de gevolgen op lange termijn van de gebruikte vervuilde grond in de zeedijk bij Perkpolder. "Wie woont daar nu? Anderhalve man en een paardenkop, redeneert men kennelijk. Maar wij wonen hier wél. De gemeente heeft een zorgplicht, ook naar ons", stellen bewoners Jan Hamelink en Monique Aerssens. "Alles hoort in goed overleg te gaan, zoals ons recht is."

Inwoners Kreverhille overleggen op de dijk. (foto: Omroep Zeeland)

De ontwikkeling van een toeristische fietsroute langs de Westerschelde, met ankerplaatsen en belevingspunten in Emmadorp, Paal, Walsoorden, Zeedorp én Kreverhille, was de spreekwoordelijke druppel. In bewonersbijeenkomsten over de aankleding van de dijkovergang bij Kreverhille kwamen de buurtschapbewoners pas in beeld toen de pap al bijna was gestort. Opnieuw vergeten. "Eén keer kunnen ze zich vergissen. Maar vier keer? Dat is geen toeval meer, maar structureel", menen de bewoners.

Beterschap beloofd

In een gesprek met de gemeente, provincie en een architect, die momenteel de laatste hand legt aan de ontwerptekeningen voor Versterk de Scheldekust, is beterschap beloofd aan de bewoners. Maar ze moeten het nog zien. Want toerisme mag dan belangrijk zijn voor Hulst, voor hen staan stilte en natuur bovenaan.

De gemeente Hulst laat weten nog geen besluit te hebben genomen over een nieuwe omgevingsvergunning voor de radartoren. De gemeente bestudeert de rechterlijke uitspraak. Het toeristische project Versterk de Scheldekust start in Kreverhille met een schone lei. Met de bewoners is afgesproken dat de architect Ro Koster 'met blanco papier' gaat schetsen en in juli opnieuw met de inwoners gaat praten.

