Sensoren moeten dementerende Zeeuwen helpen langer thuis te wonen

De zorgorganisaties zijn aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Ook voor zes andere projecten in Nederland is subsidie gegeven met als doel ouderen meer regie te geven over de zorg in hun laatste levensjaren.

Inzet van sensoren: 'Zijn mensen 's nachts aan het dolen?'

In Zeeland wordt nu gekeken of het mogelijk is om dementerende ouderen langer thuis te laten wonen en wat daar voor nodig is. "Alleen maar zeggen: 'Langer thuis', en dat mensen dan in de ellende komen, dat is niet de bedoeling. Maar als mensen het goed thuis kunnen hebben, is dat toch de plek waar ze het beste af zijn", zegt Monique van Doorn, directeur van Zeeuwse Zorgschakels.

Wat dat concreet betekent voor Zeeuwse dementeren? Van Doorn legt uit dat er met sensoren gewerkt gaat worden. Die gaan bewegingen meten, om zicht te krijgen op het leefgedrag. "Zijn mensen 's nachts aan het dolen? Gaan ze naar het toilet of juist niet? Door op bepaalde loopgebieden bewegingen te monitoren, kun je iets over leefgedrag in beeld gaan brengen."

Beter beeld

En dat is volgens Van Doorn belangrijk om te weten. "Dat kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn dat dag- en nachtritmen gaan wijzigen." Zo krijgen hulpverleners volgens Van Doorn een beter beeld hoe het ziekteproces zich ontwikkelt. "Maar het kan ook zijn dat iemand onrustig is omdat-ie een blaasontsteking heeft, als je dat oplost, kan die onrust ook voorbij zijn."

Behalve een beter beeld van het gedrag te krijgen, is het uiteindelijk ook de bedoeling dat de sensortechnologie het personeel ontlast. "Als je daar meer inzicht in hebt, kan het ook meer rust geven. Het moet zeker ondersteunend zijn."

Naast de sensortechnologie, moet er meer dialoog komen, vertelt de directeur. "De wetgeving is nu zo dat als mensen uiteindelijk zover zijn dat ze naar een instelling gaan verhuizen, er vaak geen sprake van wilsbekwaamheid meer is. Volgens de wet moet je dan ingewikkelde procedures in gang zetten."

De directeur pleit ervoor de gesprekken daarover daarom in een eerder stadium te voeren, zodat die 'bureaucratie' vermeden kan worden. "Maar dat dat een vloeiend proces is."