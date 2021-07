Bevelandse bezorgdheid over uitbreidingen havengebied: 'Er is al zoveel geluidsoverlast'

Zo wil haven North Sea Ports gaan uitbreiden met onder meer een vrachtwagenparkeerplaats, genaamd Central Gate, voor 440 vrachtwagens. Daar heeft de haven, volgens betrokkenen, twee locaties voor op het oog. De eerste ligt tussen de N62 en 's-Heerenhoek in. De andere locatie ligt aan de overkant van de N62 bij de Borsselsedijk.

Die plek is nu grotendeels natuur en valt binnen de dorpsgrenzen van Borssele. Hoewel deze locatie verder van de bebouwde kom ligt dan de eerste locatie ziet de dorpsraad van Borssele dit niet zitten. "Het is een inbreuk op de groene omgeving en we hebben alternatieven aangegeven binnen het Sloegebied. Zolang het maar niet in de groene omgeving van de dorpen is", aldus dorpsraadlid Jan Bijvoets.

Ria Boonman van de dorpsraad 's-Heerenhoek sluit zich daarbij aan. "Houd het alsjeblieft in Vlissingen-Oost", zegt ze stellig. "Er is al zoveel meer geluidsoverlast sinds de aanleg van Knooppunt Drie Klauwen. Daar hoeven 's nachts niet ook nog eens draaiende koelwagens en dergelijke bij."

De twee locaties die North Sea Ports op het oog heeft en waarvan er één gekozen gaat worden (foto: Omroep Zeeland)

Op het gebied van duurzaamheid zijn er ook conceptplannen gedeeld. Zo wordt nagedacht over de locatie voor een tweede hoogspanningsstation, om nieuwe windparken zoals IJmuiden Ver aan te sluiten. Dat betekent ook nog de plaatsing van extra nieuwe hoogspanningsmasten. Op het gebied van waterstof zal gegraven moeten gaan worden vanwege leidingen vanuit Vlissingen-Oost, waar in de toekomst een waterstoffabriek zal komen.

Groene compensatie

Ondertussen wordt er gewerkt aan een compensatieplan. Alle betrokkenen zien het liefst compensatie in de vorm van groene beplanting zoals bomen en struiken om het zicht op de industrie en de elektriciteitsmasten te ontnemen. Al is dat nog niet zo eenvoudig. Het betekent dat landbouwgrond ingeruild zal moeten worden. Volgens betrokkenen, die dit onafhankelijk van elkaar bevestigen, zou door bepaalde partijen daarbij geïnsinueerd zijn dat dit eventueel onder dwang kan, in de vorm van onteigening.

Verder komt naar voren dat er wantrouwen heerst richting grote partijen als North Sea Ports, de provincie en de gemeente Borssele. Dat erkent Bijvoets ook. "Het gevoel is wel dat we in een bepaalde richting geleid worden en dat het economisch belang zwaarder gaat wegen dan de leefomgeving."

Boonman deelt die gevoelens. "We hebben al vaker gesprekken gehad ook op directieniveau van North Sea Ports. Vervolgens vertrekt de contactpersoon en dan wordt er gezegd: ja die persoon is er niet meer. Gelden de gesprekken en afspraken dan niet meer? Overheden zijn net zo; niet betrouwbaar, mag ik dat zo zeggen?"

Reactie gemeente Borsele Omdat dit verhaal zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen van Borsele is het gemeentebestuur om een reactie gevraagd. "Als gemeente herkennen we ons hier niet in. Wij hebben juist het initiatief genomen richting het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT om in gezamenlijkheid met belanghebbende partijen, waaronder de omgeving, te komen tot een gedragen compensatieplan. Juist om het maatschappelijk belang de plaats te geven die het verdient", aldus verantwoordelijk wethouder Kees Weststrate.

Eind augustus, zo is de verwachting, wordt de laatste hand gelegd aan het concept compensatieplan. In september/oktober hopen betrokkenen dan weer om tafel te zitten om het compensatieplan te bespreken. Als er uiteindelijk besloten wordt om met natuur te compenseren dan zal een traject worden gestart waarbij het plan ook nog langs de gemeenteraad van Borsele moet.