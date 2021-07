Buitenlanders vanaf 1 augustus weer welkom in Vlissingse coffeeshops

Coffeeshop Aarden in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben al een tijd lang discussie over de coffeeshops binnen de gemeente.", vertelt burgemeester Bas van den Tillaar. "We krijgen regelmatig meldingen van straathandel en parkeeroverlast. We gaan nieuwe parkeerplaatsen aanleggen en we hopen de straathandel te kunnen verminderen door de coffeeshops op deze manier te openen. We weten alleen niet goed of dit de oplossing gaat zijn, dus vandaar dat het gaat om een proef."

Ingezetenencriterium

In 2012 is het zogeheten ingezetenencriterium ingevoerd waardoor buitenlanders niet meer welkom zijn in coffeeshops in het zuiden van Nederland. Het criterium was bedoeld om de toestroom van met name Belgische en Franse drugstoeristen te stoppen, maar het zorgde ook voor straathandel en overlast. Door de deuren voor iedereen te openen hoopt de gemeente dat de illegale handel en overlast afneemt. "We hebben een extern bureau ingeschakeld die nu tellingen gedaan hebben. Dat gaan we begin volgend jaar herhalen zodat we kunnen zien of er verandering is."

Eerder wegsturen

Vlissingen heeft twee coffeeshops, in de Aagje Dekenstraat en één in de Nieuwstraat. Billy Brenters, bedrijfsleider van coffeeshop Purple liet eerder aan Omroep Zeeland weten dat hij gelooft in de proef. Voor de invoering van het ingezetenencriterium was er volgens hem geen overlast: "Mensen die niet kunnen aantonen dat ze in Nederland wonen, moeten we wegsturen uit de shop. Vervolgens zie je dat ze op straat worden opgevangen door dealers. Dat is het grote probleem."

Er zitten hier maar twee shops, dat is niet de moeite voor drugstoeristen." Billy Brenters, bedrijfsleider van Vlissingse coffeeshop

Critici zijn bang dat dit nu weer tot drugstoerisme zal leiden, maar bedrijfsleider Brenters vindt dat onterecht. "In Vlissingen is nooit drugstoerisme geweest. Er zitten hier maar twee shops. Dat is niet de moeite voor buitenlanders om een eind te gaan rijden. Die willen een rondje doen langs minstens acht shops om overal vijf gram te halen, dan is het pas de moeite waard."

Proef

De proef duurt een jaar. Na een evaluatie zal de gemeente een besluit nemen over het wel of niet behouden van de nieuwe regels.