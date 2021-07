Tourjournaal: nog heeft Jan Raas niet alles verteld

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag de Col de Peyresourde, de Col de Val Louron-Azet en de finish op de Col de Portet, na dik 178 kilometer. Morgen twee andere klassiekers: de Tourmalet en de slotklim naar Luz-Ardiden, de streep op bijna 130 kilometer. Dat is de stijl van de tijd van nu. Minder bergen, minder kilometers. Het is bedoeld ter bevordering van het kijkplezier en de suspense, maar past ook in het terugdringen van doping - allemaal onder leiding van Christian Prudhomme.

Jan Raas was toentertijd ploegleider van de Raboploeg (foto: ANP)

Zijn voorganger Jean-Marie Leblanc werd nog hard geconfronteerd met de grootscheepse fraude met epo. Dat begon met die Tour Dopage van 1998. Die had ook de nodige consequenties voor de Rabobankploeg in 1999. Geen doping, was de regel van de bank. Jan Raas zag er als manager op toe dat er alleen aspirines meegingen. Theo de Rooij moest een zwaar besluit nemen in 2007: Michael Rasmussen zou het geel voor Rabobank naar Parijs brengen, maar bleek gelogen te hebben over zijn zogenaamde whereabouts. Mede onder druk van de bankdirecteuren in Utrecht stuurde De Rooij de Deen weg uit de Tour.

