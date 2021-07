Scholieren kruipen in de huid van Statenleden om meer over politiek te leren

Provinciale Staten van Zeeland (foto: ANP)

Karel Ploeger van ProDemos begeleidt het project. Hij denkt dat zo'n spel hard nodig is, omdat de politiek voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow is, vertelt hij in het radioprogramma Zeeuwse Kamer. "Doorgaans kennen de meeste burgers de provincielaag niet goed, terwijl de provincie toch wel belangrijk is."

Precies daarom is het spel bedacht. Omdat scholieren meer leren als ze in de huid van een Statenlid kruipen dan wanneer ze erover lezen in een boek, is het idee. "Uit ervaring kunnen we melden dat leren uit boekjes bij dit onderwerp niet geweldig werkt."

Door microfoon praten

"We maken gebruik van de hele entourage: deelnemers spreken door de microfoon met elkaar en met de voorzitter", vertelt Ploeger. "Dat doen we met een echte plattegrond van Zeeland, die ligt in de zaal op de grond met daarop allerlei items die staan voor het beleid in de provincie."

Als voorbeeld noemt Ploeger het regionale openbaar vervoer. "Een belangrijk aspect waar de provincie zeggenschap over heeft en iets wat ook veel jongeren aangaat."

Kennismaking met democratie

Het belangrijkste doel voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs is volgens Ploeger de kennismaking met democratie. "Alle ins en outs hoeven ze echt nog niet te kennen, het gaat er vooral om dat ze de weg weten te vinden als ze met een bepaald probleem zitten, dat ze bijvoorbeeld naar de provincie, gemeente of landelijke overheid kunnen gaan."

Per schooljaar kan het spel twintig keer gespeeld worden. De eerste uitvoering staat gepland op 20 september.

Beluister het hele gesprek met Karel Ploeger over het Provinciespel:

Zeeuwse Kamer over het provinciespel