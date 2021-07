Twee derde van de besmettingen in Zeeland onder jongeren, GGD roept op: 'Laat je testen'

GGD-epidemioloog Carolien Koop (foto: Omroep Zeeland)

"De explosieve stijging in besmettingsaantallen onder jongeren was te verwachten. Deze groep is nog niet gevaccineerd, horeca en evenementen gingen weer open en dan heb je ook nog de besmettelijkere deltavariant", zegt Koop. "Het zou raar zijn als we geen groei hadden gezien."

Het aantal besmettingen is vooral in Middelburg en Goes hoog. Waar de grootste uitbraken hebben plaatsgehad is niet duidelijk. "Dat is lastig te achterhalen", aldus Koop. "Jongeren gaan vaak naar verschillende locaties op één avond."

Onder 18- tot 20-jarigen ziet de GGD nu de grootste piek (foto: Omroep Zeeland)

Naast de horeca en evenementen worden ook nog altijd veel besmettingen thuis opgelopen. Koop: "Jongeren besmetten hun ouders en broers en zussen en vaak ook collega's op hun bijbaantje." De GGD roept daarom nogmaals op dat iedereen zich bij klachten laat testen.

Weinig zorgen

De explosieve corona-uitbraak onder jongeren baart Koop geen grote zorgen. "Het is zo'n specifieke groep en zulke specifieke plekken waar zij besmet raken." Koop denkt dat de maatregelen die het kabinet afgelopen weekend nam snel zullen werken. "Waarschijnlijk zijn de maatregelen vrij effectief omdat ze zo specifiek worden ingericht op waar de besmettingen plaatsvinden."

Koop: "Dit is een heel andere situatie dan wanneer er op veel verschillende plekken en onder veel verschillende groepen besmettingen zijn." Aan het eind van de zomer verwacht ze een heel ander beeld. Dan zijn ook de jongeren gevaccineerd.

In de radio-uitzending geeft GGD-epidemioloog Carolien Koop een toelichting over de coronabesmettingen in Zeeland:

GGD-epidemioloog Carolien Koop over de besmettingen in Zeeland

"Ik vermoed dat het aantal besmettingen de komende tijd weer gaat dalen, maar dat we in het najaar weer een opleving zien van het virus." Clusters en besmettingen zullen blijven, zegt ze. "Iedereen die ervoor kiest zich niet te laten vaccineren, zal een keer besmet raken."