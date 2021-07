Corona in Zeeland: besmettingen boven de honderd

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen Vlissingen en Tholen zien de cijfers snel toenemen, opvallend is ook de vierde plaats voor Hulst (met tien besmettingen) waar het de laatste weken wat corona betreft rustig was. Het RIVM meldde vandaag één nieuwe ziekenhuisopname, een inwoner van Goes.

Middelburg

Goes is al enige weken de nieuwe coronabrandhaard van Zeeland. Middelburg, dat gisteren nog met achttien besmettingen in de RIVM-statistiek werd opgenomen, ziet daar vandaag acht nieuwe gevallen bijkomen. De etmaaltellingen lopen steeds van 10.00 's morgens tot 10.00 uur de volgende morgen.

Besmettingen per gemeente per dag

Gemeente za 10 juli zo 11 juli ma 12 juli di 13 juli wo 14 juli Borsele 5 3 5 5 4 Goes 10 13 10 7 23 Hulst 4 6 4 4 10 Kapelle 2 1 7 5 3 Middelburg 13 10 8 18 8 Noord-Beveland 0 0 0 2 1 Reimerswaal 2 4 3 3 4 Schouwen-Duiveland 5 2 3 9 6 Sluis 3 5 2 3 3 Terneuzen 4 5 3 8 8 Tholen 13 5 2 10 13 Veere 2 2 2 8 9 Vlissingen 5 2 5 4 11 totaal Zeeland 68 58 54 86 103

In alle Zeeuwse regio's blijft de zevendagenlijn (de 'voortschrijdende week') omhoog gaan. Alleen die van Walcheren gaat nu iets sneller dan de rest. Ga met de muis over de lijnen om de waarden per dag te zien.

Voor deze grafiek wordt dagelijks het aantal nieuwe coronabesmettingen van de voorafgaande zeven dagen bij elkaar opgeteld.

