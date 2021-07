Vliegershow in Westkapelle mét windkracht zes groot succes

Toen Schrier vijf was vliegerde hij al, op het strand van Vlissingen. "Dan zocht ik daar eerst naar bamboe. Een bos gras deed ik in de staart om er gewicht in te krijgen. En van perkament papier maakte ik de vleugels."

Een veilige activiteit in coronatijden

De vliegershow werd georganiseerd door museum Polderhuis en de vereniging De Zeeuwse Vlieger Vrienden. "Dit is de tweede keer dit jaar dat we de show organiseren. Het is een 'safe' activiteit in coronatijden", vertelt Ivo van Beekhuizen van museum Polderhuis in Westkapelle. Naast de show bezochten mensen ook het museum, de vuurtoren en werden er spelletjes gedaan. Kinderen konden ook een vlieger beschilderen. "We hebben een hoop plezier kunnen brengen en zijn met ruim vijfhonderd belangstellenden meer dan tevreden."

Verschillende kleurrijke creaties sieren de dijk in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is de tweede keer dit jaar dat we de show organiseren. Het is een 'safe' activiteit in coronatijden", vertelt Ivo van Beekhuizen van museum Polderhuis in Westkapelle. Naast de show bezocht mensen ook het museum, de vuurtoren en werden er spelletjes gedaan. Kinderen konden ook een vlieger beschilderen. "We hebben een hoop plezier kunnen brengen aan de mensen en zijn met ruim 500 belangstellenden meer dan tevreden."

Gelukkig krijgt vliegeraar Schrier later deze zomer nog twee keer de kans om te pronken met zijn 'meer professioneel gemaakte' vliegers. Áls de wind het toelaat natuurlijk.