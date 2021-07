85 jaar geleden schreef 'Fiel' historie in de Tour

Op 14 juli 1936 moesten de renners op weg naar Grenoble over onder meer de Col du Galibier. Middelkamp werd vooraf niet tot de favorieten gerekend. Niet geheel verrassend, daar hij nog nooit een berg had gezien. De Zeeuw hield echter stand en was in Grenoble de snelste van de kopgroep. Daarmee was hij de eerste Nederlander (en daarmee Zeeuw) die een etappe in de Tour de France won.

Middelkamp werd dat jaar 23e in het eindklassement, met een achterstand van ruim twee uur en een kwartier op de Belgische eindwinnaar Sylvere Maes. Ook in 1938 won Middelkamp een etappe in de Tour en in 1947 werd hij wereldkampioen.

Achttien Zeeuwse etappezeges

In totaal wonnen Zeeuwen achttien etappes in de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. Jan Raas (tien stuks), Jo de Roo (drie), Cees Priem (twee) en Maarten Ducrot (een) waren de andere winnaars.