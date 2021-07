Van bankpasfraude tot WhatsAppfraude: dit is hoe je het herkent en voorkomt

Een voorbeeld van hoe er fraude wordt gepleegd via WhatsApp (foto: Politie)

Misschien denk je nu: 'Dit weet ik allang en hier trap ik niet in.' Zou best kunnen, maar bedenk dat mensen in je naaste omgeving wél het slachtoffer kunnen worden van deze oplichters. Ondanks allerlei waarschuwingen.

Zo herken en voorkom je telefoonfraude bij 'de bank': Krijg je een e-mailtje, telefoontje, smsje of whatsappje van 'de bank' met een vraag om een persoonlijke code? De bank vraagt nooit om codes via de telefoon of e-mail.

Vraagt 'de bank' om jouw bankpas naar de bank op de post te doen? Doe het niet: de bank stuurt altijd automatisch een nieuwe betaalpas op. De oude pas moet je daarna doorknippen.

Krijg je een e-mailtje, telefoontje, smsje of whatsappje van 'de bank' met de vraag of je jouw bankierenapp wilt updaten? Klik daar niet op. De bank vraagt daar alleen naar in de 'appstores'.

Betaalverzoeken van 0,01 euro kunnen vals zijn. Let op de link bovenaan de website. De 's' in 'https://' staat voor 'secure' (veilig). Staat er alleen 'http://', dan is de internetverbinding niet beveiligd en de website waarschijnlijk vals. Maar dat geeft geen garantie. Ziet u een melding 'Je verbinding is niet privé' dan zit u zeker niet op de beveiligde website van uw bank.

Download alleen originele bankapps uit de daarvoor bestemde appstores. Apps uit downloadlinks op websites kunnen nep zijn. Zo herken en voorkom je andere telefoonfraude: Verkopers via Marktplaats of Zeelandnet Prikbord horen niet om jouw bankgegevens te vragen. Let daar op.

Stuur nooit een foto van jouw betaalpas of identiteitsbewijs naar andere personen of instellingen.

Check het telefoonnummer dat je in het telefoondisplay ziet op de echte website van de organisatie. Twijfel je? Bel dan zelf terug.

Stuurt een bekende een appje vanaf een onbekend nummer met een haastig verzoek om geld te lenen? Vaak is dit nep. Bel met het originele nummer van wie de persoon zegt te zijn.

Volgens de politie kan iedereen slachtoffer worden van deze vorm van fraude, zowel jong als oud. Maar de politie zegt dat met name mensen die vijftig jaar of ouder zijn worden opgelicht. Om meer slachtoffers te voorkomen is het vooral belangrijk om (oudere) mensen in je omgeving te blijven waarschuwen.

Nieuwe bankpassen brengen

Zo werd een bejaarde vrouw uit Kloetinge vorige week het slachtoffer van oplichters, ondanks verschillende waarschuwingen van haar zoon. De vrouw werd gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker en ook het telefoonnummer van de bank kwam in beeld. De oplichter vertelde dat haar rekening of bankpas was gehackt, wist haar pincode te ontfutselen en stelde voor om even langs te komen om nieuwe bankpassen te bezorgen, 'om zo meer schade te voorkomen'.

En even later stonden de 'bankmedewerkers' voor de deur. Ze verhoogden het opnamelimiet en namen daarna duizenden euro's op. De vrouw uit Kloetinge was niet het enige slachtoffer. De politie zag vorige week een enorme piek van bankpasfraude in het Oosterscheldegebied. Minstens acht hoogbejaarde mensen werden voor duizenden euro's opgelicht.

Vrouw opgelicht via WhatsApp, politie zocht dader die zich voordeed als haar dochter (archief) (foto: Opsporing Verzocht)

Daarom roepen politie en ook banken op om goed op te letten voor 'phishing' via de telefoon; telefoonfraude. Om dat soort fraude te voorkomen, heeft Omroep Zeeland de 'herken en voorkom-lijst' opgesteld'. Misschien dus niet voor jou, maar wel voor bijvoorbeeld oma die vol vertrouwen haar gegevens doorgeeft aan die vriendelijke meneer aan de andere kant van de lijn.