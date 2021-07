Vechtscheiding om zorgenkindje vismijn Breskens

(foto: Omroep Zeeland, ANP)

Sluis is in een vechtscheiding verwikkeld met Vlissingen over de vismijn, die eigendom is van de Holding Zeeuwse Visveiling, waarvan beide gemeenten aandeelhouders zijn. De gemeente Sluis - voor 35 procent eigenaar - spande dit voorjaar twee juridische procedures aan, omdat zij het niet eens was met het volgens haar overhaaste besluit afgelopen maart om de garnalenactiviteiten te concentreren in Vlissingen.

Sluis verloor onlangs de procedure bij de Ondernemingskamer. Het besluit om de bedrijfsactiviteiten naar Vlissingen te verplaatsen, was niet onrechtmatig, oordeelde de Ondernemerskamer. De andere procedure, die bij de voorzieningenrechter, won de gemeente kort daarvoor wél. De licentie voor de garnalenzeef (een machine om garnalen te sorteren) mag niet zomaar overgeheveld worden naar Vlissingen. Dit betekent dat de garnalenzeef voorlopig in Breskens moet blijven.

Gemeenschapsgeld terughalen

In een brief aan de gemeenteraad legt het college van burgemeester en wethouders uit dat de visserijsector voor Breskens te belangrijk is om te laten vallen, maar B en W willen het 'gemeenschapsgeld' dat in de visveiling óók veilig stellen. Zij zijn bang dat het visbedrijf in Vlissingen straks alsnog niet levensvatbaar blijkt en dat het bedrijf dan het eigen vermogen 'op eet'.

Sluis wil namelijk met visgroothandelaar Mike de Houck uit Breskens in zee om de garnalenactiviteiten in Breskens te houden. De gemeente wil daarom het liefst de huidige holding liquideren of zich uit laten kopen door Vlissingen. "Omdat de gemeente er geen belang bij heeft om eigenaar te blijven van een bedrijf dat zich volledig richt op Vlissingen, en omdat we middelen die hiermee gemoeid zijn, willen kunnen inzetten voor Breskens."

Sluis heeft in maart al aan Vlissingen gevraagd een bemiddelingstraject (mediation) te beginnen, voordat er 'onomkeerbare stappen' zouden worden gezet. "Ons verzoek werd weggewuifd en daarom zagen wij ons genoodzaakt twee juridische trajecten in te gaan." De gemeente wil de mediation nog steeds, overigens niet om de breuk te lijmen. "Als dat zou lukken is dat uiteraard een mooie bijvangst, maar de gemeente Sluis wil de samenwerking beëindigen."

