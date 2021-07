Nathasja en haar zoon Joey willen dat zijn meisjesnaam zo snel mogelijk verdwijnt

Nathasja en haar zoon Joey (foto: Omroep Zeeland)

Nathasja wist al van jongs af aan dat Delilah eigenlijk in een jongenslichaam zat. "Hij deed alleen maar jongensdingen, en had het liefst jongenskleren aan." Joey zelf wist het zeker toen hij een jaar of acht was: "Ik wil een jongen worden. En Joey, dat vind ik gewoon een mooie naam, daarom."

Maar een naam veranderen gaat niet zomaar, daar kwam Nathasja al snel achter. "Je wilt dat die naam zo snel mogelijk verandert want hij ging zich zo op de basisschool noemen en iedereen kent hem inmiddels als Joey. Alleen op officiële stukken komt nog altijd de naam Delilah Kusters te staan, en daar wil ik wat aan doen".

Middenin transgenderfase

Omdat Joey middenin zijn transgenderfase zit met hormoonremmers is dat niet toegestaan. "Volgens de rechter kan dat niet in deze fase en moeten we wachten tot hij zestien jaar is. Maar hij gaat straks naar de middelbare school en krijgt daar certificaten waar dan nog steeds zijn meisjesnaam op komt te staan. Dat willen we voorkomen."

Ze heeft een advocaat in de arm genomen en die zegt dat ze met heel veel goede argumenten moet komen om de rechter nu al te overtuigen dat naamsverandering zo snel mogelijk moet.

Lotgenoten helpen

Nathasja doet het uiteraard voor haar zoon, maar uiteindelijk ook voor lotgenoten. Daarom heeft ze ook een Facebookpagina gemaakt. "Er zijn zoveel ouders en kinderen die hetzelfde als wij doormaken, daarom zou het fijn zijn als er een recht al voor het zestiende jaar toestemming geeft tot naamsverandering."