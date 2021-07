Goedemorgen! Prikbussen, naamsverandering en getouwtrek over vismijn

Joey met zijn moeder Nathasja (foto: Omroep Zeeland)

Nathasja en haar zoon Joey uit Goes wille zo snel mogelijk van zijn meisjesnaam Delilah af. Joey is twaalf jaar en zit middenin zijn transgenderfase. Overal gebruikt hij zijn jongensnaam Joey, maar op officiële stukken staat nog zijn meisjesnaam. Volgens de rechters mag hij pas zijn voornaam veranderen als hij zestien is. Zijn moeder zet zich in om te eerder voor elkaar te krijgen.

De gemeente Sluis wil koste wat het kost de garnalenactiviteiten in Breskens houden (foto: ANP)

Er is getouwtrek over de vismijn in Breskens. De gemeente Sluis wil de garnalenactiviteiten in Breskens nog niet opgeven, maar Vlissingen wil juist niet verder in Breskens, bleek eerder. Beide gemeenten zitten samen in een holding Zeeuwse Visveiling. Vlissingen heeft de meeste aandelen en besloten dat de activiteiten in Breskens stoppen. De gemeente Sluis laat in een brief aan Vlissingen weten dat ze de vismijn in Breskens nog niet op willen geven, het liefst de holding liquideren of uitgekocht worden.

Wel overeenstemming bereikt in Heinkenszand

In Heinkenszand is juist aan jaren getouwtrek een einde gekomen. Supermarkten Jumbo en Lidl zijn het eens geworden over een gezamenlijk parkeerterrein aan de Stenevate in Heinkenszand. De gemeente Borsele liet woensdag weten dat beide partijen deze maand hierover nog een overeenkomst zullen tekenen.

(foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Het is vandaag opnieuw bewolkt en hier en daar valt wat regen. Die buien vallen vooral landinwaarts, aan zee kan de zon nog even doorbreken. De wind waait vandaag flink door: windkracht 4 of 5, aan zee af en toe kracht 6. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen zijn er meer opklaringen en het weekend wordt droog en zonnig.