Wel een kermis in Renesse en geen in Zierikzee

De kermis in Zierikzee gaat dit jaar niet door (foto: Corné Swaen)

De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzocht of en hoe er dit jaar coronaproof een kermis georganiseerd kon worden. Dat blijkt alleen te kunnen in Renesse.

Omdat de gemeente vorig jaar al het vermoeden had dat corona in 2021 nog niet uit de wereld zou zijn, is er uitgebreid onderzoek gedaan of er op meer plekken in de gemeente een kermis gehouden kon worden, waarbij makkelijker afstand gehouden kan worden. Zes locaties zijn onderzocht, die bleken niet beschikbaar, niet geschikt of te duur.

Na het onderzoek bleven de bestaande kermislocaties in Zierikzee en Renesse over. Uiteindelijk is er ook een streep door Zierikzee gezet, omdat de gemeente zegt op die locatie niet aan de coronaregels te kunnen voldoen.

Coronaregels voor evenementen en kermissen: Er geldt een maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen op het kermisterrein, 1 persoon per 5 vierkante meter.

Er dient rekening gehouden te worden met anderhalve meter afstand onderling voor volwassenen.

Er dient aan crowdcontrol en gescheiden publieksstromen te worden gedaan (eenrichtingsverkeer).

Meerdaagse evenementen zijn verboden maar voor kermissen is een uitzondering gemaakt.

De kermis in Renesse wordt van 22 tot 28 juli, met uitzondering van zondag, gehouden rond de Kerkring. De gemeente maakt nog wel een voorbehoud: eventuele aangescherpte coronamaatregelen kunnen nog wel roet in het eten gooien.