Automobilisten melden nachtelijke spookrijder op A58

A58 's nachts, foto ter illustratie (foto: Arjan van Lomwel)

Zeker vijf automobilisten meldden gisteravond tegen middernacht de spookrijder via 112. Ter hoogte van de afslag Middelburg stopte de auto. Agenten die in de buurt waren hebben de sleutels uit het contact gehaald. Vanwege het gedrag van de man vermoedden de agenten dat hij onder invloed was.

Drank en drugs

Dat bleek ook uit de blaastest: hij had te veel gedronken. Uit een speekseltest bleek dat hij ook onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De man is aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Het rijbewijs van de man is ingenomen en het CBR is op de hoogte gesteld.

Afgenomen bloed van de man zal worden onderzocht door het NFI. Als de uitslag bekend is, neemt een officier van justitie een besluit over de verdere afhandeling van de zaak.