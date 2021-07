Zeeuwse reddingsbrigades schieten te hulp in Zuid-Limburg

De Zeeuwse brigades kwamen vanochtend vroeg aan in Maastricht (foto: Reddingsbrigade Middelburg)

De reddingsbrigades zijn onderdeel van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Deze rampenploegen zijn altijd beschikbaar om te hulp te schieten in noodsituaties. In Zuid-Limburg staat het water op dit moment zo hoog dat de trucks van Defensie niet overal meer kunnen rijden. Daarom worden nu reddingsbrigades ingezet.

In Maastricht vond de briefing van de brigades plaats (foto: Reddingsbrigade Middelburg)

De Van Dixhoornbrigade is na de briefing in Maastricht naar Valkenburg vertrokken, waar de burgemeester een noodbevel heeft afgekondigd. De reddingsbrigade uit Middelburg helpt daar momenteel met het evacueren van inwoners, vertelt voorzitter Leo Wolterman. "Hopelijk kunnen we wat voor de mensen in Limburg betekenen."

Ook de reddingsbrigade Goes is vanochtend actief in Maastricht en Valkenburg.

Het is niet voor het eerst dat de Middelburgse brigade te hulp schiet in Limburg. Ook bij wateroverlast in 1993 en in 1995 werden ploegen van de Van Dixhoornbrigade ingezet.

Vooralsnog zijn er geen Zeeuwse brandweerkorpsen naar Limburg vertrokken om te helpen. De Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat dat verzoek nog wel kan komen.