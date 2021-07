Mick van Dijke wordt prof bij Jumbo-Visma

Mick van Dijke tijdens de GP Samyn (foto: Team Jumbo-Visma)

Van Dijke wordt volgend jaar nog wel begeleid door de opleidingsploeg. Dat houdt in dat hij op de lijst van de profploeg staat, maar het grootste gedeelte van zijn wedstrijden zal hij rijden in een gecombineerde ploeg van profs en beloften, vergelijkbaar met de GP Samyn en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, waar Van Dijke dit jaar aan de start stond.

'Pas anderhalf jaar serieus bezig'

Van Dijke heeft een achtergrond als mountainbiker. Dat hij nu prof wordt als wegwielrenner, had hij zelf niet gedacht. "Ik ben pas anderhalf jaar serieus bezig met wegwielrennen en had niet durven dromen om profwielrenner te worden. Gelukkig heb ik het team weten te overtuigen van mijn capaciteiten. Ze zien iets in mij en daar heeft het team op ingezet. Samen met de ploeg heb ik heel hard gewerkt en dit resulteert in een profcontract. Daar ben ik heel blij mee en trots op." De renner tekent voor drie seizoenen.

"Dit is de volgende stap"

Sportief directeur Merijn Zeeman kijkt uit naar de komst van het jonge talent. "In 2022 staat Mick al wel op de lijst van het World Tour-team, maar vanaf 2023 stapt hij echt volledig over naar de hoofdmacht. We kiezen voor deze constructie omdat we op deze manier talenten een omgeving aanbieden waarin ze zich op een bepaalde manier moeten stretchen om beter te worden. Mick heeft laten zien het in zich te hebben om door te kunnen groeien. Dit is de volgende stap."

Tweelingbroer Tim rijdt op dit moment ook voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Waar hij volgend jaar rijdt is nog niet bekend.