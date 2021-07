Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

In startplaats Pau won Theofiel Middelkamp op 12 juli 1938, de zevende etappe. Het was twee jaar na Middelkamps mirakelse zege in de Alpen. Die allereerste etappewinst van Fiel maakte in 1936 veel los. In Nederland reageerden ze stomverbaasd. Het kón niet dat er iemand uit de Lage Landen won in dat verre Frankrijk. Er werden kuipjes met haringen naar het hotel van de Nederlandse ploeg gestuurd. Het was te veel voor de renners alleen. Ze lieten de rest graag over aan de eigenaar van het hotel voor wie het een grote delicatesse was.

Middelkamp in actie (foto: ANP)

Het was allemaal reuze aardig. Nederlandse overwinningen waren ook een bijzonderheid voor het Franse publiek. Voor Middelkamp was het allemaal nog erg vooroorlogs. De economische crisis had hem wijs gemaakt. Als beroepsrenner kon hij goed verdienen in de vele kermiskoersen. Naar verhouding was het in de Tour de France heel hard fietsen voor bijzonder weinig geld.

Theofiel Middelkamp wist wat zakendoen was. In 1994 zei hij me: "Ik heb zoveel koersen verkocht. Godnomdelievedeugd, als ik meer kon verdienen door tweede te worden, werd ik toch zeker tweede?"

Beluister hier de radiobijdrage:

Tourjournaal: Fiel oogstte haringen voor zege in de Tour