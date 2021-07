'Geen landbouwgrond opofferen voor zonnepark in Oostburg'

Bij het verdeelstation in Oostburg is ruimte voor een zonnepark (foto: Omroep Zeeland)

Zonnepanelen horen op landbouwschuren of bedrijfsgebouwen, op ongebruikte bedrijfsterreinen, langs wegen of als schaduwdak boven een parkeerterrein, vinden omwonenden. Maar níet op goede landbouwgrond die nodig is voor de voedselproductie. Zolang er andere geschikte locaties voor zonne-energie zijn, moet je geen landbouwgrond gebruiken, stelt ook Tonny Schoone. Zij is een van de omwonenden van de locatie aan de Maaidijk.

Elektriciteitsnet kan niet zoveel zonnestroom aan

De gemeente Sluis is bezig met het beleid voor de energietransitie. Dat lokte direct een groot aantal energieleveranciers. Er liggen aanvragen van projectontwikkelaars voor maar liefst vijfhonderd hectare aan zonneparken. Zoveel wil Sluis er zeker niet, en bovendien is het elektriciteitsnet daar ook helemaal niet op berekend.

Dat net biedt plaats voor maximaal twintig hectare in de buurt van het verdeelstation aan de Lange Heerenstraat tussen Oostburg en Schoondijke. Andere zoekgebieden, bijvoorbeeld in de buurt van de windmolens in Hoofdplaat, vielen eerder af.

Omwonenden van de Maaidijk in Oostburg zien een zonnepark niet zitten. (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Rian de Feijter benadrukt dat het voor de locatie in Oostburg nog om een verkenning gaat. Toch zijn de briefschrijvers op hun hoede. In de beantwoording van hun schriftelijke vragen staat immers al dat Sluis op deze locatie een een zonnepark wil realiseren. Een aantal heeft zich aangesloten bij de werkgroep Tegenwind die enige jaren geleden nog met succes de komst van meer windturbines in de gemeente tegenhield.

Niet uit de hand lopen

De wethouder wil de zomervakantie gebruiken om één op één met alle omwonenden in gesprek te gaan. Een eerder tumultueus verlopen bijeenkomst - nog voor corona - maakte haar een beetje voorzichtig. Zij was vorige maand het liefst 'en petit comité' - bestaande uit een voor- en tegenstander, agrariër, neutrale buitenstaander, iemand van de provincie en van netbeheerder Enduris - om de tafel gaan zitten. Daarmee hoopte De Feijter dat alle belangen aan bod zouden komen en dat de bijeenkomst niet uit de hand zou lopen.

Maar de ene na de andere inwoner, tot een totaal van vijftig, meldde zich spontaan aan voor deze vervolgafspraak. "Dat maakte het wel heel lastig. De angst bestond dat sommige mensen heel erg hun stempel willen drukken op zo'n avond en dat je geen stap verder komt", reageerde de wethouder in de laatste commissievergadering Ruimte.

Draagvlak creëren is lastig

De Feijter beseft dat draagvlak creëren lastig is. "Mensen vinden een zonnepark vaak geen fijn uitzicht." Maar er zijn ook voorstanders, weet ze. En daarom wil ze in persoonlijke gesprekken horen waar de angel precies zit en wat de gemeente kan doen om deze er uit te halen.

Omwonende Schoone wil, net als commissielid Jaap Butter van GroenLinks, dat Sluis eerst vaststelt wat de ambitie van de gemeente is in de energietransitie. Hoeveel moet of wil Sluis nu eigenlijk aan stroom opwekken? Daarna moet de zonneladder wordt toegepast, vindt ze. Met andere woorden: leg geen zon op land, voordat alle andere opties zijn afgevallen. De locatie aan de Maaidijk is wat de briefschrijvers betreft ook ongeschikt. Ruim tien jaar geleden bepaalde de Raad van State nog dat hier geen bedrijventerrein mocht komen omdat het om waardevol nationaal landschap gaat.

'Zorg dat miljoenen naar burgers gaan en niet naar grote ontwikkelaars'

"Geef de subsidies die nu naar de energiecowboys gaan aan de burger. Gebruik het beperkte netwerk voor de burger en bedrijven in de gemeente. Laat hen die panelen op eigen dak leggen, zelf energie gaan opwekken, dan brengt het wat op. Zo gaat duurzaamheid leven en ontstaat er draagvlak", roept Schoone op.

De Feijter ziet ook kansen voor de omwonenden: "Misschien kunnen zij een vergoeding krijgen of gratis zonnepanelen op het dak." Sluis werkt momenteel aan een stimuleringsfonds. Mogelijk kunnen de opbrengsten van de zonneparken naar een stimuleringsfonds waardoor mensen via een gunstige regeling duurzamer en langer thuis kunnen blijven wonen.