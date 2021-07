Nog geen duidelijk beeld over criminele uitbuiting in Zeeland, onderzoek gaat door

Te weinig reacties op onderzoek over criminele uitbuiting (foto: Pixabay)

Gemeenten, scholen en justitie willen weten of Zeeuwse jongeren worden gedwongen tot sexting, het dealen van drugs of meedoen aan overvallen en of ze dan hulp zoeken. Het onderzoek heeft tot nu toe 2.000 reacties opgeleverd.

Minder reacties door corona

Maar de onderzoekers willen meer respondenten, vertelt Emile Kolthoff, hoofdonderzoeker van Avans Hogeschool. Kolthoff heeft wel een verklaring waarom er minder reacties zijn dan verwacht. "Door Covid-19 hebben scholen veel problemen om de eigen planning in orde te krijgen en dan komen wij nog met het verzoek om enquêtes uit te zetten en interviews met ons te houden. Daar zat ook de meivakantie nog in, dus voor sommige scholen kwam het niet goed uit."

Kolthoff kan nog niet veel zeggen over de reacties die nu binnen zijn gekomen uit enquêtes en interviews, maar duidelijk is volgens de onderzoeker wel "dat er dingen voorkomen in Zeeland".

Verschillende soorten criminaliteit

"Het is vaak drugsgerelateerd", vervolgt Kolthoff. "Maar het gaat ook om andere soorten criminaliteit. Sommige scholieren zijn zich daar heel bewust van: hoe het werkt en waar ze met problemen terechtkunnen." Kolthoff vertelt ook dat er scholieren zijn die er pas in gesprekken met de onderzoekers achter komen dat er criminele dingen in de directe omgeving gebeuren.