Kabinet zet in op Europees verbod PFAS

In de Westerschelde zitten tot 25 keer meer PFAS dan in de rest van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

De vijf regeringen hebben vandaag de groep chemische stoffen voor een verbod aangemeld bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA). Twee groepen PFAS, te weten PFOA en PFOS, zijn al verboden. Nederland wil nu alle PFAS verbieden om te voorkomen dat al verboden stoffen vervangen worden door andere die later ook weer schadelijk blijken te zijn.

PFAS zijn geliefd bij de industrie omdat ze tegen extreme hitte kunnen en vet-, vocht- en vuilafstotend zijn. De stoffen worden dan ook veelvuldig gebruikt in antiaanbaklagen en kleding. Bij het gebruik en de productie van PFAS zijn de stoffen ook in het milieu, voedsel en drinkwater terechtgekomen. Het probleem is dat PFAS niet afbreken, waardoor zij in de loop der jaren ophopen.

Volgens demissionair staatssecretaris Van Veldhoven is het belangrijk om het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen PFAS. "De beste en meest effectieve manier daarvoor is het probleem aan de voorkant aanpakken en PFAS-gebruik en uitstoot aan banden leggen. Dat kan alleen met een Europees verbod, met vandaag als officiële start om tot een verbod te komen", laat Van Veldhoven in een reactie weten.

Het is nog ongewis of er daadwerkelijk een PFAS-verbod komt. De aanmelding van vandaag is de eerste in een reeks stappen om de chemische stoffen verboden te krijgen. Ook de Europese Commissie en het Europees Parlement zullen uiteindelijk in moeten stemmen met een eventueel verbod. De Nederlandse regering hoopt dat de stoffen nog voor 2025 verboden zijn.

Vorige maand werd bekend dat de 3M-fabriek bij Antwerpen jarenlang te veel PFAS heeft geloosd in de Westerschelde. Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment waar de hoge concentraties PFAS in Zeeland vandaan komen, maar kan nog niet zeggen of de chemicaliën inderdaad uit Antwerpen komen. Ook in de Tweede Kamer en de Internationale Scheldecommissie zijn al vragen gesteld over de PFAS in de Zeeuwse wateren.

Lees ook: