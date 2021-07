Joe Buck in tv-programma Beste Zangers: 'Ik kan het nog steeds niet geloven'

Deelnemers Beste Zangers 2021 (foto: AVROTROS)

"Aaah! Ik zit dit jaar in het nieuwe seizoen van Beste Zangers!", reageert Sjoerd de Buck, zoals hij echt heet, op Instagram. "Ik kan nog steeds niet echt geloven dat ik hier aan mee doe."

Het programma is al opgenomen. Niet op Ibiza zoals gebruikelijk, maar op een boerderij in Zuid-Limburg. "Het was een geweldige ervaring samen met deze lieve en getalenteerde mensen (voor én achter de schermen) en ik kan niet wachten tot jullie alle muziek en verhalen te horen én te zien krijgen."

De Oostburger scoorde in 2019 een grote hit met het nummer The Way You Take Time. Het lied was geschreven voor een tv-reclame. Met de singles die daarop volgden, kon hij dit succes niet evenaren. Onlangs gooide hij het over een andere boeg en bracht een nummer met meer popgeluid uit: Grounded.

Emma Heesters

Joe Buck is niet de eerste Zeeuw die aan het programma meedoet. Twee jaar geleden ging Emma Heesters uit 's-Gravenpolder hem voor. Ze zette zichzelf met haar deelname behoorlijk op de kaart. Het duet dat ze met Rolf Sanchez in het programma zong, Pa Olvidarte, stond uiteindelijk 21 weken in de Top 40, waarvan vier weken op plek twee.