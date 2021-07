Nergens in Nederland nam het aantal beveiligingscamera's zo sterk toe als in Zeeland

Een beveiligingscamera in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit cijfers van de politie die VPNGids.nl kreeg na een WOB-verzoek. Landelijk is de gemiddelde stijging 22 procent.

Sterkste toename cameratoezicht in Borsele

De stijging in het aantal geregistreerde beveiligingscamera's verschilt sterk per gemeente. In Borsele is het aantal camera's meer dan verdubbeld, van 103 in november 2019 tot 227 camera's in mei 2021. In Veere was de stijging het laagst: 5,9 procent.

De meeste camera's die per 10.000 inwoners geregistreerd staan bij de politie, hangen in Middelburg. Inwoners van Kapelle lopen de minste kans om gefilmd te worden.

Beveiligingscamera's aanmelden

Het werkelijke aantal camera's dat zich in de openbare ruimte bevindt, kan hoger zijn. In de politiedatabase 'Camera in beeld' kunnen bedrijven, particulieren en overheid beveiligingscamera's aanmelden. De politie kan in het geval van een misdrijf dan makkelijk nagaan waar agenten beeldmateriaal kunnen opvragen.