Olympische status geeft Zeeuwse skateboarders een dubbel gevoel

"Ik heb er een dubbel gevoel bij", zegt Kuijpers. "Aan de ene kant is het heel goed dat er aandacht komt en dat de sport meer respect krijgt. Aan de andere kant voelt het niet zo goed dat het in een hokje wordt gestopt."

'Bij hardlopen kijk je gewoon wie het snelste is'

Kuijpers, zelf ooit jurylid bij het NK skateboarden, vindt dat de sport moeilijk te beoordelen is. "Heel het skateboarden kan niet worden gepakt in een competitie. Het is een manier van doen, een levensstijl."

Amos in 't Anker, een twintigjarige stadsgenoot van Kuijpers, is het met hem eens. "Het is lastig. Bij hardlopen moet je gewoon het snelste zijn en dan is het klaar. Maar bij skateboarden gaat het ook om je stijl en wie je zelf bent. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ga het zeker volgen."

Amos in 't Anker vliegt met zijn skateboard over de baan (foto: Omroep Zeeland)

Maar er zijn volgens Kuijpers ook voordelen aan de aandacht die de sport krijgt dankzij de Olympische Spelen. "Je ziet nu al dat we serieuzer worden genomen", zegt Kuijpers. "In Den Haag is een heel park aangelegd." Ook In 't Anker denkt dat de sport een boost kan krijgen. "Meer mensen gaan skaten als ze het op televisie zien. Dan denken ze vast: het ziet er leuk uit. Ik wil dat ook eens proberen."

Kansen op medailles

Voor Nederland doen er drie dames mee op de Olympische Spelen: Keet Oldenbeuving, Candy Jacobs en Roos Zwetsloot. "Ik denk dat ze ook wel kans maken op een medaille", zegt Kuijpers.