Biologische boer Dick moest veertig procent van z'n aardappelplanten verbranden

Biologische boeren hebben in heel Nederland te kampen met de ziekte phytophthora. Deze ziekte zorgt voor zwarte vlekjes op het blad van 'niet-robuuste' aardappelplanten. Deze planten zijn niet resistent tegen de ziekte.

Naast de zwarte vlekjes, komen er aan de onder- en bovenkant van het blad witte haartjes. Het begint met een aantal plekjes en wordt steeds erger: "Op den duur worden het echt haarden en zijn ook de stengels zwart. De sporen van de schimmels kunnen de grond inspoelen en de aardappelknol infecteren. Om verspreiding te voorkomen, moet je op tijd ingrijpen en de besmette percelen verbranden.", legt Harinck uit.

Percelen in rook opgegaan

Dat hebben Harinck en zijn collega's de afgelopen weken dan ook moeten doen: "Ik heb vorige week maandag mijn percelen verbrand. Collega's in Zeeuws-Vlaanderen hebben dit twee weken geleden gedaan en ook op Schouwen-Duiveland en Tholen zijn de besmette percelen in rook opgegaan."

Biologische boer Dick Harinck moest veertig procent van zijn aardappelplanten verbranden (foto: Omroep Zeeland)

In principe komt phytophthora ieder jaar voor, maar dit jaar slaat de ziekte extreem om zich heen: "De afgelopen jaren was het warm en droog, dan heeft de schimmel niet de kans om echt voet aan de grond te krijgen. Dit jaar hebben we veel regen en warme temperaturen gehad. De combinatie van lekker warm weer en een hoge luchtvochtigheid is de perfecte omstandigheid voor phytophthora", aldus de boer.

Financiële strop

De ziekte is alleen besmettelijk voor niet-robuuste aardappelrassen die door biologische boeren geteeld worden. Volgens Harinck zijn alle percelen met niet-robuuste aardappelen in Zeeland besmet met de schimmel. Hierdoor is de ziekte een financiële strop voor biologische boeren: "Ik heb twee hectare moeten verbranden. Per hectare kost me dat ongeveer 6.000 euro. In totaal is dat dus zo'n 12.000 euro", vertelt Harinck.

Geen bestrijdingsmiddel

Helaas is er nog geen biologisch middel tegen de ziekte: "We kunnen er niks tegen doen. Veel boeren kweken gangbare aardappelen en hebben middelen om de schimmels te bestrijden, maar dat hebben wij niet. Het enige wat we kunnen proberen, is om de aardappelen zo vroeg mogelijk te planten zodat ze al groot gegroeid zijn voordat de ziekte toeslaat. Ook helpt droog, warm weer."

Het verbrande land van boer Dick (foto: Omroep Zeeland)

In Nederlandse supermarkten mogen alleen biologische robuuste aardappelsoorten verkocht worden. De niet-robuuste biologische aardappelen zijn bedoeld voor de export naar Duitsland.

Stoppen is nog geen optie

Het stoppen met het poten van niet-robuuste biologische aardappelsoorten is daarom nog geen optie: "De Duitse markt is kritisch op de smaak en kleur van aardappelen en daar zijn nog geen geschikte robuuste rassen voor beschikbaar. De hoop is dus dat Duitse consumenten de biologische robuuste rassen meer gaan omarmen. Ook zou het mooi zijn wanneer Nederlandse consumenten meer biologische robuuste rassen gaan eten zodat onze afzetmarkt toeneemt. Op die manier hoeven we in de toekomst geen niet-robuuste rassen meer te telen en hebben we veel minder last van phytophthora."