Prikmedewerkers Hilda en Cynthia krijgen de impact van de coronacrisis pas echt mee in de prikstraat

Prikstraat van de GGD Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Hilda Karaganjan studeert Geneeskunde en begon vorig jaar augustus als vakantiekracht in de teststraat. Later ging ze ook vaccineren in Goes. Ze vertelt dat mensen over het algemeen dankbaar zijn en met een blij gevoel naar de vaccinatielocatie gaan, omdat ze lang hebben uitgekeken naar dat moment. Toch is Karaganjan zich de emotionele impact van de coronacrisis pas gaan realiseren door de gesprekken die ze voerde met Zeeuwen die bij haar een prik kwamen halen.

Vrouw in tranen tijdens prik

Zo kreeg ze te maken met een oudere mevrouw die prikangst had. "Wilt u me aan de praat houden? Ik ben een beetje angstig voor de prik", zei de vrouw. "Terwijl ik de prik aan het zetten was, vroeg ik wat ze die avond voor lekkers ging koken", vertelt Karaganjan. "Toen barstte ze in huilen uit." De net gevaccineerde vrouw antwoordde: "Het is de eerste avond dat ik voor mezelf moet koken omdat mijn man een aantal dagen geleden is overleden aan het coronavirus."

Hilda Karaganjan aan het werk in de teststraat (foto: Omroep Zeeland)

Cynthia Dophemont is locatiecoördinator in Goes en zegt dat de Zeeuwen die geprikt worden heel veel niet zien. "Van hele leuke dingen tot minder leuke dingen. Wij zijn dagen bezig met hoeveel prikken we moeten zetten, het inslaan van vaccins, dingen regelen voor andere locaties, eigenlijk alles om te zorgen dat die tent blijft draaien. Dat is soms meer dan mensen verwachten. Qua personeel, maar ook voor klanten zelf. Dingen die verkeerd gaan, kwijt zijn, mensen die op vakantie willen en een afspraak willen verzetten. We proberen flexibel te zijn en mee te denken."

Zeeuwse Kamer met verhalen uit de prikstraat

Jan Ducaat stuurt namens de GGD alle prikstraten in de provincie aan en legt in De Zeeuwse Kamer uit dat hij het het makkelijkst heeft. "Ik hoef alleen voor vaccins, locaties en personeel te zorgen, als dat voor elkaar is, kunnen we iedereen prikken die dat wil. Hij merkt dat veel Zeeuwen geprikt willen worden. "Het grootste deel heeft een afspraak gemaakt."

550.000 prikken

Ducaat gaat ervanuit dat er uiteindelijk 550.000 prikken worden gezet, dat komt neer op een vaccinatiegraad van 85 procent. Vierhonderd mensen zorgen er voor dat zoveel Zeeuwen gevaccineerd worden. "Dat zijn veel mensen die dat naast een bestaande baan doen. Veel studenten van de HZ en Scalda."

Verwacht wordt dat het aantal medewerkers in prikstraten wel afneemt. "We gaan afschalen, want we zijn over de piek heen." Dat betekent ook dat prikstraten verhuizen. Daarnaast komen er pop-up priklocaties in Reimerswaal en Tholen.

