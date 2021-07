Verdachten drugslab Waterlandkerkje voorlopig op vrije voeten

De drie verdachten werden op heterdaad betrapt door de politie (foto: HV Zeeland)

De mannen werden in februari op heterdaad betrapt toen ze aan het werk waren in het drugslab. In de loods aan de Nozemansweg werd methamfetamine gemaakt, een zeer verslavende drug die ook bekend staat als crystal meth. Het gaat om mannen uit Colombia van 27, 28 en 37 jaar oud.

Niet de grote vissen

Volgens een van hun advocaten hadden de mannen maar een klein aandeel in het drugslab en zijn ze zeker niet de grote vissen waar de politie naar op zoek is. De mannen hebben zelf verklaard dat ze slechts enkele dagen in het lab in Waterlandkerkje waren en alleen maar schoonmaakwerkzaamheden hebben uitgevoerd.

Het drugslab werd ontdekt na een inval door de Dienst Speciale Interventies. De loods is na de inval vergrendeld en ontmanteld. Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis besloot eerder dat de loods in de polder bij Waterlandkerkje een jaar op slot gaat. Het zou in gebruik zijn geweest tussen september 2020 en februari 2021.

Productie is populair

Tot een paar jaar geleden werden nooit crystal meth-labs gevonden in Nederland. Het totale aantal opgerolde drugslabs in Zeeland is gestegen, maar vooral de stijging in het aantal methlabs is opvallend, volgens de politie. De productie van de drug is populair omdat het twee keer zoveel geld oplevert als cocaïne.

