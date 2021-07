Peter R. de Vries overleden, een overzicht van 'zijn' Zeeuwse zaken

De Vries was betrokken bij deze twee vermissingszaken (foto: Omroep Zeeland)

"Ik kon Peter R. altijd bellen, al was het midden in de nacht", zei Cees Ploegstra, de broer van Herman, vorige week na de aanslag op De Vries tegen de PZC. Herman Ploegstra wordt sinds 2010 vermist. Na een bezoek aan de sportschool in Breskens kwam hij niet meer thuis. Zijn auto werd gevonden, met zijn sleutels erin en een aantal spullen eromheen. Er werden ook bloedspatten in zijn auto gevonden.

De Vries deed een getuigenoproep voor Ploegstra

De Vries besteedde de afgelopen jaren meerdere keren aandacht aan de zaak, zoals in 2018 toen het coldcaseteam van de politie besloot de zaak te heropenen. "Wat hij doet is geweldig. Van Peter weet je: hij geeft nooit op, hij gaat altijd door", zegt Cees Ploegstra in de krant.

Peter R. de Vries deed toen een getuigenoproep op Facebook: "Deze zaak kan en moet opgelost worden!"

De verdwijning van Herman Ploegstra uit IJzendijke kan en moet opgelost worden, vindt misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat er met Herman Ploegstra is gebeurd.

Vermissingszaak Bruinisse

In 2009 besteedde De Vries aandacht in zijn uitzending aan de zaak van de vermiste Imelda Beccero uit Bruinisse. De toen 27-jarige Filipijnse vrouw kwam niet terug van een boottrip naar Engeland. Beccero had een dochtertje van toen één jaar oud, Joanna.

Ook hier heropende het coldcaseteam van de politie de zaak. In 2019 werd nog gezocht in de tuin van Joanna's oma die in Bruinisse woont. Daar is toen niks gevonden. In datzelfde jaar maakte Omroep Zeeland een reportage met Joanna. Ze vermoedt dat haar vader achter de verdwijning zit en dat haar moeder niet meer leeft.

Ook de zaak van Sabrina Pelizzon stond op de coldcasekalender van de politie (foto: Omroep Zeeland)

De Vries behandelde ook zaken als die van Sabrina Pelizzon. Het lichaam van de 18-jarige vrouw werd in 1996 gevonden aan de oever van de Oosterschelde. Ze zou door verwurging om het leven zijn gekomen. Ook deze zaak is nog altijd niet opgelost. De Vries besteedde in één van zijn uitzendingen aandacht aan de moord.

'Willink kan geen zelfmoord hebben gepleegd'

Verder onderzocht hij in 1985 de dood van Mathilde Willink, koningin van de Amsterdamse jetset, en geboren in Terneuzen. Op 25 oktober 1977 werd ze dood aangetroffen in haar woning in Amsterdam, naakt op haar bed met een pistool in haar hand. Ze zou door haar linkeroor zijn geschoten.

De Vries trok de conclusie dat het onmogelijk zelfmoord kan zijn geweest, maar wie haar dood dan wel op zijn geweten heeft, kon ook hij niet achterhalen.

Familie De Vries is onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar (foto: ANP)

In het bijzijn van zijn familie is De Vries vandaag overleden. "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen", schrijven zijn nabestaanden in een verklaring. "We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar."

Bij de aanslag werd de misdaadjournalist in zijn hoofd geraakt. Voor de schietpartij zijn twee verdachten opgepakt.