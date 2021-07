Directeur Dethon weg na uitkomst onderzoek financiële misstanden

Eind vorig jaar nam de directeur een petitie van Vakbond FNV in ontvangst (foto: Omroep Zeeland)

De onderzoeken werden ingesteld naar aanleiding van signalen van het personeel, de SP en vakbond FNV. Het financiële onderzoek richtte zich op een specifieke situatie: een individuele afspraak over vergoedingen in de vorm van persoonlijk gebruik van materiaal en werkuitvoering via Dethon. Uit het onderzoek blijkt dat dit een vergoedingswijze was die voor een langere periode onjuist werd toegepast.

Werken op privéterrein

Het bedrijf wil verder geen toelichting geven op de zaken die bij het onderzoek naar boven zijn gekomen. In het Zwartboek dat de SP en de FNV presenteerden werd melding gemaakt van medewerkers van Dethon die werkzaamheden moesten doen op het privéterrein van een leidinggevende. Het is niet duidelijk of dit ook de kwestie is die tot het vertrek van de directeur en de leidinggevende heeft geleid.

Het onderzoek naar de bedrijfscultuur is vorige maand gepresenteerd. Medewerkers zouden worden onderdrukt en geïntimideerd. Ook zouden wet- en regelgeving niet juist worden uitgevoerd. Volgens onderzoeksbureau Berenschot klopt dat niet, maar zijn er wel zorgelijke incidenten geweest die de nodige aandacht verdienen.

"Iedereen met boerenverstand kan nu bedenken hoe bizar de uitkomst van dat dit onderzoek van Berenschot was", zegt Floor Provoost van vakbond FNV. Zij uitte meteen al kritiek op de bevindingen van het onderzoeksbureau. "Als er dit soort zaken gebeuren in een bedrijf kan er natuurlijk geen sprake zijn van een veilig werkklimaat."

'Respecteren en waarderen de keuze van de directeur'

"Wij respecteren en waarderen het dat de directeur dit besluit heeft genomen", laat het dagelijks bestuur in een schriftelijke reactie weten. Het bestuur zegt nauw betrokken te zijn bij de (juridische) stappen die naar aanleiding van de onderzoeken in het belang van Dethon moeten worden gezet. "We zullen ons als bestuur inspannen om snel zorg te dragen voor nieuwe stabiliteit binnen de organisatie en aan de slag te gaan met de ontwikkelingen die nodig zijn."

Het is de bedoeling dat er al op korte termijn een nieuwe persoon wordt gevonden die de taken van de directeur overneemt. De Dethon laat tot slot weten verder geen mededelingen te kunnen doen. "Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk, omdat het gedetailleerde financiële en persoonlijke gegevens bevat."

De Dethon is een arbeidsintegratiebedrijf, ook wel sociale werkplaats genoemd, met zo'n 850 medewerkers.

Lees ook: