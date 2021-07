Zeeuwse Daan is even terug in Middelburg: 'Nu kunnen vrienden en familie mijn zoontje zien'

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

De reis naar Nederland ging niet zonder slag of stoot. "Het was een hele puzzel om te kijken hoe we onze route konden plannen en in welke landen we konden overnachten. Vorige week trof Daan een deel van zijn familie al in Duitsland.

'Robbert ten Brink-ontmoeting'

"We kwamen daar natuurlijk allemaal met verschillende auto's aan en de familie wist in welke auto wij zaten. Iedereen was in tranen toen ze de baby zagen."

De komende anderhalve week is Daan nog in Zeeland. Hij gaat op zomerkamp met de scouts van Middelburg. Hij blijft nog een beetje betrokken bij zijn vereniging en probeert elk jaar op kamp te gaan. In Hongarije bestaat zoiets niet echt. "Daar is het wat ouderwetser, meer zoals de padvinders van vroeger. Dat trekt mij niet zo."

Wennen aan andere regels

Het was voor Daan vooral even wennen in Nederland dat een mondkapje niet meer nodig is. "Een winkel binnenlopen zonder een mondkapje was gek. In Hongarije zal dat als laatste afgeschaft worden vermoed ik."

Hij blijft nog tot de 28e en rijdt dan rustig terug naar Hongarije. "Dan zijn we mooi op tijd voor de Formule-1 die in Boedapest is."