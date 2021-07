Middelburgse Van Dixhoornbrigade evacueert inwoners Valkenburg: 'Hier trainen we al jaren voor'

Leden van de Middelburgse reddingsbrigade werden vannacht uit hun bed gebeld (foto: Reddingsbrigade Middelburg)

"We zijn op dit moment bezig met het evacueren van mensen uit hun woningen die gedeeltelijk onder water staan", vertelt Wouter Tiggelman van de Van Dixhoornbrigade uit Middelburg. "In eerste instantie werken we met auto's van Defensie, maar ook met boerenkarren en dat soort dingen."

Nieuwe ploeg is onderweg

Een deel van zijn teamleden wordt vanavond afgelost, maar zelf moet hij nog even door. "Er is voor ons een ploegje die straks hierheen komt rijden. Die zullen hier rond 19.00 uur aankomen om een aantal van ons af te lossen, maar ikzelf ga nog een dag door. Ik hoop dat er morgenavond wel een vervanger is, en dan terug naar huis kan. Het zijn lange en drukke dagen, maar dat is dan ook nodig."

De nieuwe mannen kunnen zich nog geen goede voorstelling maken van wat ze te wachten staat. Mark van Ingen: "We horen het daar wel wat we moeten doen. Ik ga in ieder geval mijn collega's daar aflossen want die zullen wel moe zijn na een hele dag helpen."

Verschillende brigades uit het land zijn opgeroepen om te komen helpen. Ze werken samen met de brandweer en Natres (Korps Nationale Reserve). Die samenwerking verloopt soepel volgens Tiggelman: "We hebben eens in de zoveel tijd een grote oefening en daar kennen we heel veel van de andere reddingsbrigades al van. We werken op dezelfde manier, dus dat gaat goed."

De straten in Valkenburg staan onder water, inwoners moeten hun huis uit (foto: Reddingsbrigade Middelburg)

Mogelijk worden er de komende dagen nog meer brigades opgeroepen. Naast de huidige overstromingen van de Maas dreigt de rivier de Roer ook te overstromen. Daarom worden woningen in de buurt van Roermond morgen uit voorzorg geëvacueerd. Vanavond gaat het kabinet in crisisberaad over de wateroverlast.