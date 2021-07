Coronadiploma minder waard? 'Zeker niet, leerlingen hebben juist extra prestatie geleverd!'

Eindexamenleerlingen mochten één slecht cijfer later vallen, om zo hun gemiddelde op te krikken, hun examens over meerdere tijdvakken spreiden en ze mochten één extra vak herkansen. Dan kun je je afvragen of het hen niet iets té gemakkelijk werd gemaakt, maar mentor Marco Mersie van Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg vindt in ieder geval van niet. "Nee zeker niet. Dit is echt een volwaardig diploma."

'Méér waard'

"Sterker nog: dit diploma is méér waard", zegt Mersie. "Want bij thuisonderwijs was de verleiding veel groter om andere dingen te doen: op je telefoon te kijken, te gamen. Dus moesten de leerlingen nog veel meer discipline opbrengen om desondanks toch bij de les te blijven en te leren. Die zelfstandigheid, die ze hebben moeten leren, is heel waardevol in het vervolgonderwijs."

De extra mogelijkheden die leerlingen kregen om hun examens te halen, staan volgens Mersie niet in verhouding tot de extra moeite die het heeft gekost. En zijn havo-leerlingen zijn het met hem eens. "Want er is een reden voor die extra mogelijkheden: we moesten thuisonderwijs volgen", zegt leerling Jelle Volleman. "Dus dit diploma is zeker evenveel waard als die in de jaren voor ons."

'Hard voor geleerd'

Dat beaamt ook Isabelle van Ravesteyn. "We hebben wel minstens vijf jaar lang gewoon havo gedaan, waarvan drie normale jaren. De laatste anderhalf jaar waren wel anders, maar we hebben er al die jaren zeker even hard voor geleerd. Dus dit is gewoon een volwaardig diploma."

Jelle, Isabelle, Rainesh en Romy zijn blij met hun havo-diploma (foto: Omroep Zeeland)

Het was wel een raar jaar voor hen. Zo zat Isabelle een tijdlang thuis met corona. "Dat was wel vervelend, want ik was echt heel erg ziek. Maar ik heb er geen toetsen door gemist, dus dat kwam uiteindelijk wel goed."

'Lastig om gemotiveerd te blijven'

Zelf had ze vooral vorig jaar last van de coronacrisis. "Toen we net begonnen met het thuisonderwijs was het wel lastig om gemotiveerd te blijven. Toen deed ik echt niets. Maar dit jaar was dat wel anders. Je moet ook wel, vanwege je examen." Bovendien gingen de fysieke lessen voor examenleerlingen wél door. "En daardoor ging dit jaar wel een stuk sneller voorbij dan vorig jaar", zegt Rainesh Behary.

Het zijn dan ook niet zozeer de lessen, maar vooral de extra activiteiten zoals schoolfeesten en uitstapjes die ze hebben gemist, zegt Romy de Vos. "Zoals het uitstapje naar de Efteling dat niet doorging. Dat vond ik wel echt heel jammer."

Blij met hun papiertje

Ze zijn alle vier in ieder geval blij dat ze nu hun papiertje hebben gehaald en door kunnen naar de volgende stap. Jelle kiest voor de pabo in Breda. Isabelle gaat naar Dordrecht voor de studie toegepaste psychologie. Rainesh en Romy blijven in Zeeland, zij gaan allebei de opleiding communicatie volgen in Vlissingen.

Lees ook: