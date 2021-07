Goedemorgen! Reddingsbrigades afgelost in Limburg en negen miljoen voor rondweg

(foto: Reddingsbrigade Middelburg)

De Van Dixhoornbrigade uit Middelburg heeft donderdag de hele dag geholpen bij het evacueren van mensen in Valkenburg. De brigade is aangesloten bij de Nationale Reddingsvloot en werd daarom opgeroepen: "Hier trainen we al jaren voor", zegt Wouter Tiggelman. Een deel van zijn team wordt afgelost, zelf gaat hij vandaag nog even door.

Het verkeer zorgt voor veel overlast in Oud-Vossemeer (foto: Omroep Zeeland)

De provincie presenteert na de zomer plannen voor de rondweg rond Oud-Vossemeer. Voor het project is negen miljoen euro beschikbaar. "Er is wat ruimte voor extra wensen van de gemeente en de bewoners", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. De rondweg moet een einde maken aan de overlast van de provinciale weg die door het zuiden van het dorp loopt. "Het is hier altijd druk en ze rijden verschrikkelijk hard", zegt bewoonster mevrouw Boogaart.

Deelnemers Beste Zangers 2021 (foto: AVROTROS)

Singer-songwriter Joe Buck uit Oostburg doet mee aan het populaire tv-programma Beste Zangers. Vanaf donderdag 2 september is de zanger te zien op NPO 1, samen met Roel van Velzen, Karsu, Belle Perez, Bökkers, Anneke van Giersbergen en Alides Hidding.

Mural Racoon is af

En de 'mural' van Racoon in Goes waar sinds 7 juli aan gewerkt wordt is af. De muurschildering staat op het gebouw van Podium 't Beest. Vandaag is de onthulling waarbij Racoon optreedt.

Het zomerse weer is eindelijk in aantocht, vanaf vandaag meer zon (foto: Ria Brasser)

Het weer

Vanochtend is er nog vrij veel bewolking en lokaal kan er een kleine bui vallen. Vanmiddag komen er meer opklaringen en vanavond is het vrij helder. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noorden en de maximumtemperatuur is 21 gaden. Het komende weekend is droog met morgen een afwisseling van flinke zonnige perioden en wolkenvelden. Zondag is het overwegend zonnig.