'Rondweg rond Oud-Vossemeer kan er over vier jaar liggen'

Het verkeer zorgt voor veel overlast in Oud-Vossemeer (foto: Omroep Zeeland)

De rondweg moet een einde maken aan de overlast van de provinciale weg die door de zuidkant van het dorp loopt. "Het is hier altijd druk en ze rijden verschrikkelijk hard", zegt bewoonster mevrouw Boogaart. "En de weg is veel te smal. Als twee vrachtwagens elkaar tegenkomen moet er een over de stoep."

Mensen hebben scheuren in de muren en de gevels van de huizen komen naar voren." Bewoner Van Bijnen

"Als ik in de zomer met het raam open zit is het hier niet te harden van het lawaai", zegt een andere bewoner, meneer Van Bijnen. "En het verkeer veroorzaakt trillingen. Mensen hebben scheuren in de muren en de gevels van de huizen komen naar voren."

Volgens Van Bijnen is de weg in 2007 geasfalteerd en heeft de provincie toen aangegeven dat er nooit een rondweg zou komen. "Maar toen kwam deze gedeputeerde Van der Maas en die heeft toch voorzichtig dingen in gang gezet."

Een badkuipmodel

Provincieambtenaren werken nu aan een zogeheten startnotitie, waarin de plannen in grote lijnen worden geschetst. Van der Maas: "We gaan uit van een badkuipmodel. De rondweg loopt in de toekomst langs de zuidkant van het dorp en sluit aan weerszijden weer aan op het bestaande tracé."

Met de rondweg wordt het verkeer uit de bebouwde kom gehouden. Dat geldt ook voor de vrachtwagens die naar het industrieterrein Klaverveld aan de zuidkant van het dorp moeten. "We maken een aftakking naar dat bedrijventerrein."

Budget

Als de startnotitie er ligt wil de gedeputeerde rond de tafel met de bewoners en de gemeente. Hij heeft een budget van negen miljoen euro. "Dat is een heel stevig bedrag en geldt voor mij ook wel als plafond. Tegelijkertijd is het budget zodanig dat ik eventueel wel wat wensen kan honoreren", zegt Van der Maas. "Zo ben ik benieuwd naar de ideeën over het fietsverkeer en hoe bestaande wegen moeten aantakken bij de rondweg."

Van der Maas zegt dat de rondweg er over vier jaar zou kunnen liggen. Die doortastendheid wordt in Oud-Vossemeer gewaardeerd, maar ook met enige scepsis begroet. "Eerst zien dan geloven", zegt mevrouw Boogaart. "Mijn ervaring met overheden is dat de dingen langer duren dan ze zelf verwachten", voegt mijnheer Van Bijnen eraan toe.