Tourjournaal: op zoek naar de man met de bril

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Door Les Landes gaat het, door laagland met veel naaldbossen aan de route. Hier zag ik de Tour voor het eerst van dichtbij. Het was vakantie 8 juli 1968, de tiende etappe, Bordeaux-Bayonne, iets meer dan 200 kilometer. Het was mijn kennismaking met het begrip wandeletappe. De Belg Georges Vandenberghe droeg de gele trui, maar daar keek ik niet naar uit. Ik moest die ene man zien, met zijn bril.

Jan Janssen tijdens de Tour in 1968 (foto: ANP)

Een kopgroep had zich niet losgemaakt, de renners maakten zich niet druk op de lange weg door Les Landes, de Pyreneeën lagen in de verte klaar. Daar waren ze, een peddelen peloton van 110 renners, verdeeld over elf landenploegen. Ik keek uit naar Oranje.

Daar was hij. Hij reed aan de rechterkant van de weg, precies waar we waren. Jan Janssen. Wat was hij enorm. Rechtop zittend reed hij vlak voor me langs, hij nam een slok water uit zijn bidon. Ik heb het er later nog herhaaldelijk met hem over gehad, ook toen hij ambassadeur voor Utrecht was in het streven om de Tour onder de Dom te laten starten, wat ook door hem is gelukt.

Jeroen Wielaert volgt ook dit jaar de Tour en maakte gisteren deze foto (foto: Jeroen Wielaert)

Allicht staan er vandaag ook Zeeuwse liefhebbers langs de weg, maar niet om een grote Zeeuw aan te moedigen. Het voelt aan als een gemis. Het is leuk om de herinnering op te halen aan Patrick Tolhoek, de goedlachse jongen uit Yerseke uit de Raas-equipes van Superconfex en Buckler, alweer dertig jaar geleden. 56 is hij nu, ik heb hem de afgelopen jaren af en toe weer gezien in de Tour, als vader van Antwan Tolhoek. Die moet volgend jaar gewoon weer mee in Frankrijk.

Beluister hier de radiobijdrage.

