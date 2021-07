Beer Buddy is nieuwe hulp van politie

In de coronaperiode was het voor agenten lastig om kinderen te bereiken en te helpen. Buddy moet als maatje die taak op zich nemen. Na een oproep op internet hebben de Zeeuwse kinderen zelf de naam bedacht. "Een mooie naam voor de beer, die precies eigenlijk aangeeft waarvoor de beer moet gaan dienen", zegt agente Melanie de Jonge. "Buddy staat voor maatje en dat vonden we een mooie combinatie."

"Kinderen maken spannende dingen mee, soms nare dingen en kunnen dan wel wat zelfvertrouwen gebruiken, maar ze hebben ook wel vragen over de politie", aldus Melanie. "Daarin kan Buddy gaan helpen, door bijvoorbeeld mee te gaan naar een spannende afspraak of te helpen bij een spreekbeurt. De politiebeer is een goede manier om op jonge leeftijd kennis te maken met de politie."

Veel reacties

Na het voorstellen van de beer op sociale media kreeg het politieteam veel reacties. "Buddy werd al uitgenodigd voor een dagje op de ambulance en hij mag mee naar de gastouderopvang. We kregen ook een berichtje van een moeder wiens zoon met de taxi naar school gaat. Dat hebben we gelijk geregeld."

Politiebeer Buddy gaat logeren bij 9-jarige Stijn (foto: Omroep Zeeland)

En dus is de eerste logeerpartij bij de 9-jarige Stijn uit Wemeldinge. Hij staat al ongeduldig te wachten als Melanie met de politieauto aan komt rijden in Wemeldinge. Volgens zijn moeder vindt Stijn het erg spannend. "Hij is wel eens geschrokken van een agent die tijdens een routinecontrole ons wat vragen stelde. Dat maakte veel indruk op hem. Met deze politiebeer hopen we eigenlijk dat hij de politie minder spannend gaat vinden."

Erg leuk om te doen

Dat lijkt te lukken, want met een grote glimlach neemt Stijn Buddy in ontvangst en gaat op de achterbank in de taxibus zitten. De politiebeer gaat ook in de gordel en reist een week lang dagelijks mee naar school. "Erg leuk om te zien dat Buddy het ijs breekt", zegt Melanie. "En stiekem ook erg leuk om te doen."

Gezinsuitbreiding?

Of er nog andere politieberen naar Zeeland komen, weet Melanie nog niet. "Maar Buddy gaat zeker ook een keer bij de andere teams logeren en wie weet komt er dan wel gezinsuitbreiding. Daarnaast zullen de avonturen van Buddy via sociale media te volgen zijn bij ons."