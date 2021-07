Zeeuwse dijkgraaf: 'Wat in Limburg gebeurt, verwacht ik hier nooit'

Brandweer helpt met de evacuatie van mensen uit hun woningen door de wateroverlast in Zuid-Limburg. (foto: ANP)

De grootste schade bij regenbuien zoals in Limburg, ontstaat in Zeeland in landbouwpercelen en natuurgebieden die onderlopen. Er is volgens Poppelaars dan een kans dat oogst verloren gaat. "Het grote voordeel is dat we in Zeeland veel sneller water kunnen afvoeren naar zee", aldus de Dijkgraaf in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Medewerkers naar Limburg

Zes medewerkers van Waterschap Scheldestromen zijn afgelopen week afgereisd naar Limburg. Ze ondersteunen daar collega's met bij controleren van dijken en het vullen van zandzakken. Volgens Poppelaars is er een grote kans dat er nog meer mensen van Waterschap Scheldestromen afreizen en ook materieel staat klaar.

Toine Poppelaar heeft de afgelopen dagen nauw contact gehad met de Dijkgraaf in Limburg. Via een landelijke whatsapp-groep van dijkgraven houden ze elkaar op de hoogte van de actuele situatie in het gebied. "Wat daar is gebeurd is zo extreem, dat ze er niet op waren voorbereid."

Zelfs schotten helpen niet

In Zuid-Limburg wordt volgens Poppelaars vooral gewerkt met schotten van een halve meter hoog om het water tegen te houden. "Zelfs die waren niet hoog genoeg. Het zijn echt extremen en daar kan je je amper tegen wapenen."

De Dijkgraaf wijst erop dat bewoners ook zelf iets kunnen doen aan wateroverlast na regenbuien. Hij ziet ook in onze provincie dat groene voortuinen worden omgetoverd tot tegelvloeren. Hij adviseert om juist die plekken groen te houden. "Het heeft in de praktijk al zijn nut bewezen."