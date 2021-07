GGD omzeilt taalbarrière om arbeidsmigranten te vaccineren

De GGD roept alle Zeeuwse bedrijven met migranten in dienst op om hun werknemers te laten vaccineren. De bedrijven kunnen daarvoor contact opnemen met de GGD. De GGD kiest voor deze manier van oproepen, omdat een brief op de deurmat gewoonweg niet werkt. Het grootste probleem is de taalbarrière.

Taalbarrière maakt vaccinatieoproep moeilijker

"Als je een brief in het Nederlands naar hen op zou sturen, begrijpen ze dat natuurlijk niet, omdat ze de taal vaak niet spreken", vertelt Annemieke Vijverbeg, projectleider bij de GGD. "Daarom benaderen we nu bedrijven en uitzendbureaus, zodat we makkelijker in contact kunnen komen met de arbeidsmigranten. Ook is er op de priklocatie informatie beschikbaar in de moedertaal van de arbeidsmigranten."

Vandaag prikken de verplegers van de GGD in een grote loods van een tomatenbedrijf in Kapelle. Voor de loods staat een rij met arbeidsmigranten te wachten tot ze aan de beurt zijn. "We zijn nog maar net begonnen, maar we denken wel dat deze oplossing werkt", zegt Vijverberg.

Arbeidsmigranten worden nu ook gevaccineerd tegen corona. (foto: Omroep Zeeland)

"We kregen vanuit dit bedrijf vanochtend vijftig aanmeldingen, maar binnen een paar uur zaten we op honderd. Als dit bij de andere bedrijven ook zo gaat, dan hebben wij er alle vertrouwen in dat we zo veel mogelijk arbeidsmigranten kunnen inenten."

Wel is de GGD nog op zoek naar meer Zeeuwse bedrijven die arbeidsmigranten in dienst hebben. "We hebben al een hele lijst, maar bedrijven kunnen ons ook benaderen. Op die manier hopen we ook in die groep de vaccinatiegraad te verhogen en te zorgen dat er geen lokale uitbraken zijn."