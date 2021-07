Zeeuwse Jan vertelt over een legendarische kroeg op Aruba

Charlie's Bar op Aruba. (foto: Jan Lamper)

"De eerste keer dat wij er kwamen, zaten we gezellig te babbelen en toen zag ik de vlag. "Ik zei: 'Verrek de Zeeuwse vlag'. En toen kwam het verhaal. Eén persoon die achter de bar staat is een Zeeuw, die komt uit Vlissingen dus zodoende hangt daar die Zeeuwse vlag."

"Die bar bestaat al tachtig jaar. Hij is in 1941 geopend. Veel zeelui van schepen hadden daar een pleisterplaats. en ze gebruikten de bar als postadres, want ze wisten van tevoren dat de bestemming op de volgende reis weer Aruba zou zijn. "

"De eerste eigenaar deed veel voor de bevolking. Die is daar koninklijk voor onderscheiden. Er komen een paar lokalen, maar de meeste klanten zijn Nederlandse en Amerikaanse toeristen. Als je binnenkomt, weet je niet wat je ziet. Het hangt helemaal en helemaal vol. Als er bezoekers komen, dan rijden we er altijd even naar toe om het te laten zien."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

Luister hier naar het gesprek met Jan Lamper

Jan Lamper over Charlie's Bar