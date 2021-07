FC Utrecht enthousiast over 'Zeeuwse uitvalsbasis': 'Op de fiets naar het strand en je bent zo in België'

De ploeg uit de Domstad maakt voor de trainingen gebruik van Sportpark van Zuijen van FC de Westhoek. "Vorig seizoen hebben we hier geoefend tegen KRC Genk en toen zijn de eerste contacten ontstaan", vertelt Hake, die blij is met de veelzijdigheid van Schouwen-Duiveland.

De selectie van de club uit de Domstad verblijft in Hotel ter Duin en staat na een korte fietstocht binnen een paar minuten op het trainingsveld. "De omstandigheden zijn hier goed. Je kunt met de fiets naar het dorp of de zee."

Zeeuwse kust

Maandag had Hake een speciale strandtraining voor zijn elftal in petto. "Het is mooi om aan de kust te zijn, dus daar zijn we deze week al een paar keer geweest." Tijd om Schouwen-Duiveland écht goed te verkennen was er niet. Als Utrecht niet op het veld stond bij FC de Westhoek was het wel onderweg voor een oefenwedstrijd over de grens.

FC Utrecht bezig aan een training op het veld van FC de Westhoek (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdag werd de kampioen van België, Club Brugge, met 4-2 verslagen en donderdag moest Beerschot eraan geloven (2-1). "Voordeel is dat je vanuit Zeeland zo in België bent", aldus Hake, die het vele reizen maar voor lief nam. "Vanuit de bus konden we toch nog een groot gedeelte van Zeeland zien."

Voor herhaling vatbaar?

Zaterdag vertrekt FC Utrecht weer uit Burgh-Haamstede. Of Hake en zijn ploeg volgend seizoen wederom in Zeeland te bewonderen zijn weet de oefenmeester nog niet. "In ieder geval is het goed bevallen. Het is een mooie uitvalsbasis, zo vlakbij de grens."

Het trainingskamp wordt zaterdag afgesloten met een oefenwedstrijd in en tegen het Belgische Zulte Waregem.